С Байконура запустили первый российский спутник "Арктика-М"

В 9.55 мск с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты "Союз-2.1б" с первым российским спутником "Арктика-М". Примерно через девять минут от третьей ступени ракеты отделился головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника. Выведение аппарата разгонным блоком займет более двух часов. Пуск ракеты-носителя прошел штатно, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Масса аппарата - 2100 кг. Он будет работать на высокоэллиптической орбите, срок активного существования - не менее семи лет.

Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второго аппарата намечается в 2023 году, а если все пойдет, как задумано, то еще три отправятся на трудовую вахту в космос- в 2024-2025 годах.

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" НПО им. С. А. Лавочкина: она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры, который обеспечит круглосуточный всепогодный обзор поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Надо сказать, что оборудование "Арктики-М" аналогично тому, которое используется в работающих сейчас на геостационарной орбите метеоаппаратах серии "Электро-Л". В частности, в аппаратах "Арктика-М" также будут применяться многозональные сканирующие устройства, разработанные и изготовленные "Российскими космическими системами" - РКС.

Это камеры, передающие изображения со спутников в разных спектрах. На каждый спутник будет установлено по два прибора: они будут резервировать друг друга, повышая надежность системы, а также смогут работать одновременно.

Как рассказывают специалисты, новые спутники позволят получать обзорное изображение арктического региона Земли (недоступного для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты) не реже, чем раз в 15-30 минут. Кстати, орбита "Арктики" имеет свои особенности - аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. С учетом этого у "Арктика-М" повышенные требования к радиационной защите аппаратуры, увеличена площадь солнечных батарей.

Между тем

Роскосмос планирует в период с 2021 по 2025 годы запустить шесть метеоспутников серии "Метеор-М" и "Электро-Л". Это следует из презентации, которую представил в октябре 2020 года на совещании по развитию Севморпути глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Так, в 2022 году планируется запуск спутников "Метеор-М" номер 2-4 и аппарата "Электро-Л" номер 4, в 2023 году - спутника "Электро-Л" номер 5. В 2024 году Роскосмос планирует запустить спутник "Метеор-М" номер 2-5, в 2025 году - аппарат "Метеор-М" номер 2-6.