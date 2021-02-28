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28.02.2021 22:00
Рубрика: Общество

Вильфанд пососетовал готовиться к сложному марту

Текст: Ольга Игнатова
Температура в марте на большей части территории России будет соответствовать климатической норме, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Многих это может ввести в заблуждение. Мол, если обещают норму, значит, будет однородная погода. Нет, это не так! Жизнь-то у нас тоже не однородная, а многовекторная. Так и среднемесячная мартовская температура воздуха будет состоять из различных больших амплитуд. Как положительных, так и отрицательных", - пояснил синоптик. Возможны и похолодания до минус 8-10 градусов, и потепления до плюс 7-10 градусов.

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Месяц, по словам Вильфанда, будет в плане погоды совсем не легким. А на севере Урала, севере Западной Сибири и северо-западе Красноярского края температура окажется ниже нормы. Март в Москве начнется с небольшой оттепели. Температура будет выше нормы на пару градусов. А дальше повышение температуры продолжится - она окажется выше нормы на 4-6 градусов. Но к концу недели возможно понижение температуры. "И такая изменчивая, неустойчивая погода будет характерна для всего марта", - добавил Вильфанд.

На севере средней Сибири и северо-западе Якутии в марте прогнозируется дефицит осадков. А вот в Ленинградской, Псковской и Новгородской, Тверской и Брянской областях осадков будет много. На средней и нижней Волге, на среднем и южном Урале, на юге Западной Сибири и в Алтайском крае, на юге Иркутской области и в Забайкалье, в Бурятии тоже может выпасть осадков больше обычного. На всей остальной территории осадки в пределах нормы. Причем они возможны в разных формах - в виде дождя, снега, мокрого снега, снега с дождем. В Москве снег будет таять довольно долго. По словам Вильфанда, сейчас сошел самый легкий, свежий слой снега. Но чем ближе к земле, тем снег плотнее. Поэтому для того, чтобы его растопить, нужно много солнечной энергии. Скорее всего, снег полностью сойдет в городе лишь к концу марта, а в подмосковных лесах может залежаться и до середины апреля.

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