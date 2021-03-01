Вводится новый дорожный указатель

С 1 марта вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вводят новый знак - впереди дорога контролируется автоматической камерой фотовидеофиксации нарушений.

Сейчас о комплексах фотовидеофиксации предупреждают таблички 8.23 (фотоаппарат со вспышкой). Но с установкой табличек возникла проблема. Дело в том, что их можно устанавливать только вместе со знаком. Камера может фиксировать различные нарушения, например, контролировать движение по своей полосе. Если табличка размещается под знаком, предупреждающим об ограничении скорости, она вводит водителя в заблуждение. С другой стороны, камера может быть установлена на участке, где вообще нет знаков, ограничивающих скорость. В правилах прописано ограничение 90 км/ч вне населенных пунктов. Получается, что если на таком участке установить передвижной комплекс, то вместе с ним надо ставить и знак с табличкой.

Поэтому и было решено разработать новый знак 6.22. Устанавливать его будут вне населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны контроля автоматических комплексов. В населенных пунктах он будет устанавливаться на въезде в них. В самих населенных пунктах предупреждать водителей о камерах разработчики поправок посчитали излишним. Если взять Москву, то в ней более двух тысяч таких камер, то есть они буквально на каждом шагу.

Но пока неизвестно, как будет выглядеть новый знак. Росстандарт утвердил поправки в ГОСТы, которые устанавливают требования к этому указателю. Опубликованы они будут только сегодня. Предполагается, что знак будет выглядеть также, как и нынешняя информационная табличка 8.23. С возможностью делать фон не белым, а желтым, когда камера и знак ставятся временно, например, в местах производства дорожных работ. Сами таблички будут на дорогах до 1 сентября. Это такой переходный период для их замены на знаки. После 1 сентября табличек 8.23 на дорогах быть не должно.

Остается месяц для заявки на выплату пяти тысяч рублей

В последний день марта истекает срок для оформления единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Право на нее имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 2021 года, а назначается она на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Заявление на нее требуется только в том случае, если семья не оформляла единовременные "коронавирусные" выплаты на детей в прошлом году. Большинство родителей выплату уже получили, она была перечислена автоматически по принципу социального казначейства, рассказали в минтруде. К концу февраля средства в размере 69,2 млрд рублей переведены на 13,8 млн детей. В ведомстве отмечают, что выплата не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Никаких дополнительных справок для нее собирать не нужно.

Для пособий на детей до трех лет снова нужны заявления

С 1 марта для оформления пособий на детей до трех лет семьям с низким доходом снова потребуется подать заявление. Его необходимо будет подавать ежегодно, сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет. Оно потребуется также в случае смены места жительства семьи.

В минтруде пояснили, что обратиться за пособием можно в органы соцзащиты или МФЦ, а также через портал госуслуг. Необходимы также документы о доходе, поскольку выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Почти год пособие продлевалось автоматически в беззаявительном порядке. Это помогло минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты и территориальные подразделения Пенсионного фонда в период распространения коронавируса.

На первого ребенка пособие выплачивается из федерального бюджета, в январе 2021 года его получали почти миллион семей. Более 260 тысяч семей оформили выплату на второго ребенка, она назначается из средств материнского капитала. Еще более 600 тысяч семей получают ее на третьего и последующих детей за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Пособия на детей до трех лет получают почти миллион семей. Почти год выплата пособий продлевалась автоматически. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Упрощенную регистрацию безработных могут продлить

Упрощенный порядок регистрации в качестве безработного и назначения пособия, введенный год назад на фоне начала пандемии, действует до 31 марта, однако может быть продлен и после этой даты, сообщили "Российской газете" в минтруде. Временные правила обеспечили возможность регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Достаточно заполнить форму на портале "Работа в России".

В декабре было решено продлить принятый в начале пандемии порядок, по которому максимальный размер пособия по безработице в сумме 12 130 рублей выплачивается в первые три месяца с момента потери занятости. На последующие три месяца полагается по 5 тысяч рублей.

Истекает срок действия послаблений для заемщиков

Март - последний месяц, когда продолжают действовать рекомендации ЦБ, облегчающие положение заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID -19. Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание. В Банке России не ответили на запрос о возможности продления этих мер после 1 апреля. По его данным, с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банки провели реструктуризацию 1,8 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму свыше 875 млрд рублей (был одобрен примерно 61% обращений).