Опрос: Горбачев думал о благе страны, но совершал тактические просчеты

Более половины (51 процент опрошенных) россиян считают, что Михаил Горбачев - политик, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые привели к потрясениям и проблемам. Такие данные опроса в день рождения политика привел ВЦИОМ.

Среди позитивных последствий, оставшихся после пребывания на посту президента Михаила Горбачева, наши соотечественники называют: гласность и свободу слова (9 процентов), начало перестройки (4 процента) и развитие международных отношений (3 процента).

37 процентов опрошенных считают, что ничего хорошего не было, Но вообще отрицательный рейтинг Горбачева уменьшается, в 2016 году таких ответов было на 10 процентов больше.

К отрицательным последствиям правления Горбачева россияне относят: распад СССР (36 процентов), проведение внешней политики в угоду Западу и США (7 процентов) и упадок экономики (7 процентов).

Итак, по мнению половины россиян Михаил Горбачев - политик, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые и привели к потрясениям и проблемам. Треть опрошенных придерживаются отрицательных оценок, уверенные в сознательном развале страны. Но это скорее эмоциональное суждение, чем выверенная точка зрения.