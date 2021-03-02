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02.03.2021 18:51
Рубрика: Общество

Опрос: Горбачев думал о благе страны, но совершал тактические просчеты

Текст: Елена Яковлева

Более половины (51 процент опрошенных) россиян считают, что Михаил Горбачев - политик, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые привели к потрясениям и проблемам. Такие данные опроса в день рождения политика привел ВЦИОМ.

Фото: ТАСС
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Среди позитивных последствий, оставшихся после пребывания на посту президента Михаила Горбачева, наши соотечественники называют: гласность и свободу слова (9 процентов), начало перестройки (4 процента) и развитие международных отношений (3 процента).

37 процентов опрошенных считают, что ничего хорошего не было, Но вообще отрицательный рейтинг Горбачева уменьшается, в 2016 году таких ответов было на 10 процентов больше.

К отрицательным последствиям правления Горбачева россияне относят: распад СССР (36 процентов), проведение внешней политики в угоду Западу и США (7 процентов) и упадок экономики (7 процентов).

Итак, по мнению половины россиян Михаил Горбачев - политик, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые и привели к потрясениям и проблемам. Треть опрошенных придерживаются отрицательных оценок, уверенные в сознательном развале страны. Но это скорее эмоциональное суждение, чем выверенная точка зрения.

Общество История Персона: Михаил Горбачев

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