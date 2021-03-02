Защита экс-губернатора Хабаровского края Ишаева обжаловала приговор

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате, обжаловала приговор.

Адвокат экс-чиновника Лариса Мове по почте отправила жалобу с просьбой оправдать Ишаева, сообщает ТАСС. Отмечается, что гособвинение, в свою очередь, также собирается обжаловать "слишком мягкое наказание".

Напомним, что 17 февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, подсудимому присужден штраф в размере 800 тысяч рублей.

Во время прений сторон гособвинение просило суд назначить Ишаеву семь лет колонии общего режима.

По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, растратил более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он, будучи вице-президентом нефтяной компании, организовал аренду помещения представительства в Хабаровске по завышенной цене.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, после чего до 2013 года занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.