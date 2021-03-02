ЧМК попросил заменить выплату за загрязнение реки "отработкой"

Челябинский металлургический комбинат обратился в суд с заявлением, в котором просит заменить назначенную за загрязнение реки Миасс компенсацию в размере 142,6 миллиона рублей эквивалентными по стоимости экологическими мероприятиями. Рассмотрение этого ходатайства отложено до 10 марта, сообщили "РГ" во вторник в судебной инстанции.

- По закону копии поданного в суд заявления и приложенных к нему документов должны быть направлены всем участникам процесса, в том числе природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору, - сообщила представитель Металлургического суда Наталья Белозер. - В связи с нарушением этого требования рассмотрение вопроса отложено, а комбинату предложено в срок до 10 марта устранить допущенные нарушения.

Как уже сообщала "РГ" в начале февраля судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отклонила апелляционную жалобу металлургического гиганта на взыскание ущерба от сброса неочищенных сточных вод в реку Миасс. Требование о выплате 142,6 миллиона рублей вступило в законную силу.

Однако металлурги придумали, как развернуть судебное поражение не во вред себе. Они предложили направить взысканные судом средства на модернизацию очистных сооружений, о которой уже подписали отдельное соглашение с правительством региона. По нему комбинат обязался к 2024 году нивелировать вредное влияние на реку Миасс - прекратить сброс стоков из Каштакского и Першинского промышленных прудов-отстойников полностью, а на Баландинском - значительно сократить.

- Для изменения способа исполнения решения суда имеются правовые основы, - сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия. - Согласно статье 434 ГПК РФ, мы вправе поставить вопрос об отсрочке или изменении способа и порядка исполнения судебного решения. А суд, согласно статьи 203 ГПК РФ, по заявлениям лиц, участвующих в деле, вправе его изменить.

В обоснование своего предложения комбинат заявил о том, что взысканная судом компенсация по сути носит штрафной характер и не поможет улучшению экологической ситуации.

- По Бюджетному кодексу, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, на 100 процентов подлежат зачислению в федеральный бюджет, - пояснили на предприятии. - Соответственно вся сумма ущерба будет перечислена в государственную казну, минуя региональный бюджет, и будет использована на иные бюджетные цели, не связанные с реализацией каких-либо экологических программ конкретно в Челябинске.

Вместо этого ЧМК предлагает направить взысканную сумму на реализацию двух экологических проектов. Во-первых, провести модернизацию насосной станции №55, подающей техническую воду в Баландинский пруд-отстойник. По мнению металлургов, это обеспечит сокращение сброса сточных вод в Миасс на 1000-1200 кубометров в час, позволит улучшить их качество и соответственно снизить массу сброшенных загрязняющих веществ до 1000 тонн. Затраты ориентировочно составят более 128 миллионов рублей. Работы планируется завершить в 2023 году.

Второй проект - приобретение нового оборудования для очистки Баландинского пруда и модернизация системы маслоулавливания, которая очищает стоки от загрязнения нефтепродуктами. Его планируется завершить в 2024 году, стоимость работ оценивается еще в 30 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма вложений в очистку даже превысит назначенную судом выплату.

Курьез в том, что эти деньги предприятию в любом случае придется вкладывать, причем в те же сроки - они зафиксированы в соглашении с правительством области. Однако разрешая вопрос об изменении порядка и способа исполнения принятого решения суд обязан учитывать "имущественное положение сторон". А потому может прислушаться к доводам металлургов.

Напомним, прошлой осенью суд удовлетворил сразу два иска природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, по которым предприятию надлежит возместить экологический ущерб, нанесенный водной артерии Челябинска с июля 2016 по ноябрь 2017 года. Кроме штрафа в размере 142,6 миллиона рублей за сброс неочищенных стоков из двух промышленных водоемов-отстойников - Каштакского и Першинского прудов, суд вынес решение о взыскании еще 47,2 миллиона рублей за стоки из третьего отстойника - Баландинского пруда.

Кроме того в суд поступили новые иски о сбросе стоков в период с декабря 2017 по декабрь 2018 года. По загрязнению реки на территории Челябинска он, по данным Росприроднадзора, превысил 188 миллионов рублей, на территории Красноармейского района - 62 миллиона. Таким образом, сумма новых исков составила 250 миллионов рублей. А с учетом уже назначенных штрафов размер санкций приблизился к половине миллиарда рублей.