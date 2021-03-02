Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса

На данный момент Россия еще не прошла первую волну COVID-19 и находится на стадии стабилизации. Такое мнение высказал Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

По мнению эпидемиолога, чтобы рассуждать о прохождении первой волны пандемии коронавируса, заболеваемость сначала должна упасть до нулевых значений, однако подобной ситуации еще не наблюдалось.

"Это классика жанра: ноль-подъем-ноль, - сказал эксперт в эфире Первого канала. - Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации". Если же вирус значительно мутирует и догонит по масштабам распространение, то можно будет говорить и о второй волне, добавил Горелов.

Поэтому, по его словам, Россия все еще переживает первую волну пандемии. Были, по его словам, осенний и весенний подъемы, сейчас же мы наблюдаем "стабилизацию и снижение инфекционного процесса".

Представитель Роспотребнадзора также подчеркнул, что прививку от коронавирусной инфекции необходимо делать всем, вне зависимости от исходного статуса, болел человек или нет.

Ранее стало известно, что в России ведется подготовка клинических исследований вакцин от коронавируса для их применения у детей и беременных женщин.