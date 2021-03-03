Arkana получила пять звезд за безопасность. Хотя кроссовер не разбивали

Комитет Euro NCAP опубликовал результаты очередного раунда краш-тестов, в котором свои "пятёрки" получили Cupra Formentor и Polestar 2. Вместе с этими отличниками оценки за безопасность выставили ещё двум моделям: Lexus UX 300e и Renault Arkana. Но их не разбивали.

В Европе Renault Arkana дебютировал в сентябре 2020 года: кроссовер скроили не на B0/Global Access, как наш, а на модульной платформе CMF-B, благодаря которой модель обзавелась электронными помощниками и системами безопасности, а также получила гибридные модификации.

Другими словами, европейский вариант Renault Arkana является перелицованным Captur, который Euro NCAP тестировала ещё в 2019 году. И именно по этой причине Arkana был освобождён от встреч с деформируемыми барьерами.

Аналогичная история случилась с Lexus UX 300e: надобности в краш-тесте тоже не оказалось, потому что UX 300e - электрифицированная версия гибрида UX, также испытанного Euro NCAP два года назад.