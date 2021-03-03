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03.03.2021 16:56
Рубрика: Культура

Раскрыты подробности "Балета" с Дапкунайте, Бондарчуком и Малковичем

Текст: Сусанна Альперина

Онлайн-платформа more.tv выпустила релиз о том, что четыре ее оригинальных проекта представлены в рамках Европейского кинорынка EFM на 71-м Берлинале. Это - сериалы "Чики" и "Псих" - о них писала "РГ".

Фото: kinopoisk.ru
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Третий - новый сериал Happy End - детали проекта были раскрыты буквально на днях. Восьмисерийное драмеди о вебкам-индустрии стартует на онлайн-платформе 1 апреля. Зрители познакомятся с молодой парой, чьи отношения превращаются в секс-аттракцион для зрителей со всего мира. Режиссером-постановщиком сериала стал Сангаджиев - актер театра "Гоголь-центр" - много лет работавший с режиссером Кириллом Серебренниковым, в частности над такими проектами, как "Ученик" (2016) и "Лето" (2018).

А вот подробности о сериале "Балет" раскрываются впервые. Вот что рассказывается в письме представителями сервиса. "Сюжет этой восьмисерийной драмы, режиссером которой также выступил Сангаджиев, разворачивается в декорациях главного театра страны. На родную сцену из США возвращается бывшая солистка Театра Рута Майерс. В прошлом знаменитая прима, ныне она всемирно известный хореограф, который собирается ставить современный балет на сцене, славящейся классическими постановками. Возвращение Руты в Россию и ее планы на преобразование театра становятся событием мирового значения и переворачивают жизнь всех, кто ее окружает. В "Балете" можно будет увидеть закулисную жизнь этих достигших самой вершины людей - и то, на что они готовы, чтобы удержать свои позиции". Главные роли исполняют Ингеборга Дапкунайте, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Федор Бондарчук и Джон Малкович. Шоураннеры: Олег Погодин, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая. Дата выхода сериала на сервисе пока неизвестна.

В целом продюсерский состав всех проектов линейки more originals более чем впечатляет. Продюсерами оригинального портфолио сериалов стали Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Вячеслав Муругов и Максим Рыбаков. Думается. что и новые проекты - не за горами: конкуренция на рынке сейчас высока.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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