Убийце настоятеля монастыря под Ярославлем ужесточили приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор и вынес новое судебное решение в отношении Александра Авдеева, осужденного за убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области.

Напомним, 7 июля 2016 года в своей келье был зверски убит 42-летний игумен Даниловского монастыря Даниил (Соколов). Тело настоятеля с многочисленными ножевыми ранениями нашли, когда он утром не пришел на службу в храм, а потом не вышел к трапезе. Из кельи убийца похитил больше одного миллиона рублей.

Личность подозреваемого по найденному на месте преступления образцу ДНК удалось установить только в 2019 году, когда он попал в исправительную колонию за другое убийство. В ноябре 2020 года Ярославский областной суд признал Авдеева виновным в убийстве, краже в особо крупном размере и незаконном проникновении в жилище и приговорил его по совокупности с предыдущим приговором к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Корыстный мотив совершения преступления, по мнению суда, доказан не был.

По словам официального представителя Ярославского облсуда Ольги Козловой, приговор обжаловали Авдеев, его защитник, а также прокуратура. В результате 3 марта судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции проверила законность и обоснованность приговора в отношении Александра Авдеева и пришла к выводу, что он подлежит отмене "в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона".

Суд апелляционной инстанции отменил приговор и вынес новое судебное решение: Александр Авдеев признан виновным в убийстве, разбое, незаконном проникновении в жилище и осужден к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на полтора года.