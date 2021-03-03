Убийце настоятеля монастыря под Ярославлем ужесточили приговор

Новости

Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
Онлайн-телевидение Музея Победы расскажет об освобождении Ржева 17:00
Раскрыты подробности "Балета" с Дапкунайте, Бондарчуком и Малковичем 16:56
В Подмосковье будут судить лжестроителей, обманувших 445 дольщиков 16:53
Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме 16:52
Путин назначил Клауса заместителем председателя СК 16:43
Варшава выделит 15 млн масок наиболее пострадавшим от коронавируса регионам 16:36
Назван возможный срок проведения Ялтинского экономического форума 16:22
Международный салон "Комплексная безопасность" пройдет в центре "Патриот" 16:18
Крымский вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии 16:10
В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв 15:53
Каждый восьмой в российской полиции переболел COVID-19 15:52
Большой международный майский спортивный саммит в Екатеринбурге пока отложен из-за пандемии 15:46
Службе безопасности волгоградского предприятия потребовались лучники 15:44
Комик Михаил Галустян выиграл суд у режиссера Сарика Андреасяна 15:37
Номер в гостинице подросткам доверят без нотариуса 15:31
МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии" 15:31
Названа максимальная стоимость дня на больничном 15:23
Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей 15:10
Сборная Италии покинула ЧМ по лыжным видам спорта из-за коронавируса 15:06
Матвиенко заступилась за российских цветоводов 15:03
Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына 14:58
Минюст включил "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов 14:58
Колокольцев: 28 тысяч пьяных водителей были задержаны после "сигналов граждан" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

Убийце настоятеля монастыря под Ярославлем ужесточили приговор

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор и вынес новое судебное решение в отношении Александра Авдеева, осужденного за убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области.

В Башкирии осудили женщин, планировавших убийство матери с ребенком

Напомним, 7 июля 2016 года в своей келье был зверски убит 42-летний игумен Даниловского монастыря Даниил (Соколов). Тело настоятеля с многочисленными ножевыми ранениями нашли, когда он утром не пришел на службу в храм, а потом не вышел к трапезе. Из кельи убийца похитил больше одного миллиона рублей.

Личность подозреваемого по найденному на месте преступления образцу ДНК удалось установить только в 2019 году, когда он попал в исправительную колонию за другое убийство. В ноябре 2020 года Ярославский областной суд признал Авдеева виновным в убийстве, краже в особо крупном размере и незаконном проникновении в жилище и приговорил его по совокупности с предыдущим приговором к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Корыстный мотив совершения преступления, по мнению суда, доказан не был.

По словам официального представителя Ярославского облсуда Ольги Козловой, приговор обжаловали Авдеев, его защитник, а также прокуратура. В результате 3 марта судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции проверила законность и обоснованность приговора в отношении Александра Авдеева и пришла к выводу, что он подлежит отмене "в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона".

Суд апелляционной инстанции отменил приговор и вынес новое судебное решение: Александр Авдеев признан виновным в убийстве, разбое, незаконном проникновении в жилище и осужден к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на полтора года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

Главное сегодня

Названа дата проведения Петербургского экономического форума
В России разработают единый стандарт "все включено"
За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах
Захарова: США своими заявлениями о санкциях "вещают в пустоту"
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона