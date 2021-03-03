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03.03.2021 18:25
Рубрика: Власть

Глава РК прибыл в Форос, чтобы разобраться в ситуации с вырубкой парка

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в среду приехал в поселок Форос, жители которого потребовали остановить застройку парка XIX века, внесенного в список особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Накануне, напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратит внимание на ситуацию с вырубкой деревьев в Форосском парке и задаст вопросы руководству Крыма.

Фото: Наталья Попова
Почему крымчане потребовали остановить застройку Форосского парка

- Ситуация по Форосскому парку вызвала большой общественный резонанс. Лично прибыл на место, чтобы детально ознакомиться с обстоятельствами, пообщаться с людьми, оценить реальное положение дел, - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте" по итогам поездки.

Он сообщил жителям, что ограничение на вход в парк будет отменено. Ранее об этом также заявило министерство природы Крыма.

Глава республики объявил, что строительство в парке детского лагеря "Ак Барс", которое было разрешено крымскими властями, ведется без нарушений.

- Что касается детского лагеря - все документы по нему в порядке. Это детский лагерь, и никаких нарушений на данный момент не выявлено, - сообщил Аксенов.

Он добавил, что приехал в Форос с целью найти решение, которое позволит "учесть мнения и обоснованные интересы всех участников процесса". Это будет сделано "честно и справедливо", пообещал Сергей Аксенов.

Напомним, жителей Фороса возмутила вырубка вековых деревьев в парке ради строительства новых корпусов. В конце 2020 года минприроды РК ввело ограничения на доступ в парк, объявив, что посетители вредят природе и вытаптывают растения, и одновременно разрешило увеличить площадь застройки парка для размещения в нем детского лагеря "Ак-Барс". После нескольких встреч местных жителей с руководством санатория "Форос" и чиновниками правительства Крыма вопрос не решен, стройка продолжается.

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