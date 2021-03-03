Челябинские металлурги вновь проиграли суд по загрязнению реки

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отклонила апелляционную жалобу металлургического гиганта на взыскание ущерба от сброса неочищенных сточных вод в реку Миасс. Требование о выплате 47,2 миллиона рублей вступило в законную силу.

- Суд признал обоснованным взыскание ущерба в пользу Красноармейского муниципального района, на территории которого имело место причинение вреда окружающей среде, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В его пользу с предприятия взысканы 47,2 миллиона рублей.

Как уже писала "РГ", прошлой осенью суд удовлетворил два иска природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, по которым предприятию надлежит возместить экологический ущерб, нанесенный водной артерии Челябинска с июля 2016 по ноябрь 2017 года. Кроме компенсации в размере 142,6 миллиона рублей за сброс неочищенных стоков из двух промышленных водоемов-отстойников - Каштакского и Першинского прудов, суд вынес решение о взыскании еще 47,2 миллиона рублей за стоки из третьего отстойника - Баландинского пруда.

Кроме того в суд поступили новые иски о сбросе стоков в период с декабря 2017 по декабрь 2018 года. По загрязнению реки на территории Челябинска он, по данным Росприроднадзора, превысил 188 миллионов рублей, на территории Красноармейского района - 62 миллиона. Таким образом, сумма новых исков составила 250 миллионов рублей. А с учетом уже назначенных штрафов размер санкций приблизился к половине миллиарда рублей.

Пытаясь снизить штрафную нагрузку, Челябинский металлургический комбинат уж обратился в суд с просьбой о замене назначенной за загрязнение реки Миасс компенсации в размере 142,6 миллиона рублей эквивалентными по стоимости экологическими мероприятиями. Рассмотрение этого ходатайства отложено до 10 марта.