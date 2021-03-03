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Режиссер "Пиратов Карибского моря" экранизирует повесть Джорджа Мартина

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    03.03.2021, 10:43
Текст:   Олег Усков

Гор Вербински, американский режиссер, сценарист, продюсер, постановщик оригинальной трилогии "Пираты Карибского моря" и "Одинокого рейнджера", снимет для Netflix ремейк премированных "Песчаных королей" (или "Королей-пустынников") Джорджа Мартина, автора "Игры престолов".

Фото: kinopoisk.ru
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Известная повесть впервые была опубликована в 1979-м и ранее экранизировалась в 1995-м в рамках первого сезона перезапуска прославленного шоу "За гранью возможного". Режиссером там выступил Стюард Гиллард (оригинальные "Зачарованные", "Черепашки-ниндзя 3" 1993-го, "Полтергейст: Наследие").

История довольно зловещая и рассказывает о колониях странных живучих организмов, над которыми цинично глумился беспринципный бизнесмен-коллекционер - до поры, когда те вышли из-под контроля и пошли на него войной.

Как передает Collider, Вербински выступит на проекте режиссером. Сценарной адаптацией займется Деннис Келли, авторов британского сериала "Утопия" (чей американский ремейк был закрыт после первого сезона).

Даты премьеры пока нет.

Ранее сообщалось, что постановщик "Обителей зла" и "Охотника на монстров" Пол Андерсон экранизирует короткий рассказ Мартина "В Потерянных землях". Главные роли сыграют Батиста и, естественно, супруга режиссера Милла Йовович.

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