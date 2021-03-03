Volvo представил электрический кроссовер C40 Recharge

Шведская компания Volvo Cars представила новую модель - электромобиль C40 Recharge. Технически C40 Recharge не полная новинка - шасси, электромеханическая трансмиссия, интерьер и некоторые элементы кузова общие с другим электрокроссовером Volvo XC40 Recharge, который появился полтора года назад. Даже производиться C40 будет на одной линии с XC40 - в Бельгии, начиная с осени 2021 года.

Что в таком случае предлагает Volvo C40 Recharge? Спортивный дизайн. Пятидверный купе-кроссовер Volvo C40 Recharge вышел по настоящему привлекательным. Плавно ниспадающая к корме крыша обрывается очень необычным решением в виде двух спойлеров. У нижнего основания стекла пятой двери также умостился спойлер, привычной формы.

Задняя оптика световыми элементами заходит на пятую дверь. Вкупе с более выразительным декором пятой двери при виде сзади Volvo C40 Recharge выглядит более выразительным, чем XC40 Recharge. Спереди Volvo C40 Recharge получил новый бампер с горизонтальными противотуманными фарами вместо круглых на XC40 Recharge, и фары более изящной конфигурации.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Длина, ширина и высота C40 составляют 4431, 1863 и 1582 мм соответственно, то есть он на 6 мм длиннее и на 70 мм ниже, чем XC40. Из-за покатой крыши внутренняя высота в районе задних сидений уменьшена на 62 мм. Объем багажника - 413 литров.

Электромеханическая трансмиссия из двух электромоторов суммарной пиковой мощностью 402 л.с. и крутящим моментом 660 Нм, тяговая батарея на 78 кВтч и 420 км запаса хода по циклу WLTP и быстрой зарядкой на 80% за 40 минут - все как на XC40 Recharge. Продажи электрического купе-кроссовера Volvo в Странах ЕС стартуют в четвертом квартале.

C40 Recharge станет первой моделью Volvo, которую нельзя купить привычным способом у дилера. Машину предложат только по новой схеме прямых продаж через интернет-сайт Volvo Cars. Либо ее можно будет взять в аренду по программе подписки, включающей в стоимость обслуживание, гарантию и помощь на дороге.