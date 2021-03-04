Депутаты рассмотрели перспективные союзные проекты в социальной сфере

Депутаты Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудили вопросы реализации и создания проектов и программ Союзного государства в социальной сфере. В работе Комиссии также приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств образования Беларуси и России, министерств культуры, министерств здравоохранения, министерств труда и социальной защиты Беларуси и России.

Парламентариям была представлена информация о ходе работы по подготовке к проведению союзных мероприятий в 2021 году. По профилю деятельности Комиссии в текущем году запланированы к проведению 14 мероприятий Союзного государства. При этом было отмечено, что на территории России продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи. В связи с этим парламентарии рекомендовали обеспечить своевременное проведение мероприятий в 2021 году с учетом эпидемиологической обстановки и строгого выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Участники заседания рассмотрели перспективы создания и реализации совместных программ и проектов Союзного государства. Сейчас, на стадии согласования в министерствах и ведомствах Беларуси и России находится проект Союзного государства "Совместное обучение учащихся Республики Беларусь и близлежащих областей Российской Федерации в Полоцком кадетском корпусе", разработку которого ранее поддержали депутаты. Реализация проекта планируется в два этапа в период с 2022 по 2027 год. Также продолжается работа по согласованию нового проекта "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Кроме того, в разработке находятся концепций программ Союзного государства "Новые средства и методы применения биомедицинских клеточных продуктов в лечении социально значимых и наследственных заболеваний человека" ("Стволовые клетки-2") и "Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения" эффективности оказания персонализированной медицинской помощи ("Преодоление").

По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали профильным министерствам и ведомствам Беларуси и России активизировать деятельность по согласованию рассмотренных союзных проектов и проинформировать о проделанную работу.

Участники заседания также подвели итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2020 год в области социальной политики. За счет средств союзного бюджета в прошлом году предусматривалось финансирование программ, проектов и мероприятий в области образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии. Депутаты отметили, что в связи с ограничительными мерами, принятыми в Беларуси и России по противодействию распространению коронавирусной инфекции, не было возможности провести гражданско-патриотическую кадетскую смену для учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", фестивали "Молодежь - за Союзное государство" и "Творчество юных", олимпиаду школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" и другие ежегодные мероприятия, организация которых связана с массовым составом участников.

Вместе с тем программа Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника", проекты "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области" и другие мероприятия выполнены с высокими показателями исполнения бюджета - от 92 до 100 процентов.