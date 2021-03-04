Глава МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку о "Спутнике V"

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, которых тот потребовал после шутки словацкого премьер-министра. Глава правительства республики, напомним, в ответ на вопрос журналистов об условиях покупки вакцины "Спутник V" с очевидным юмором ответил, что ценой получения российской вакцины стало украинское Закарпатье. Позже, уже всерьез, он пояснил, что никаких требований российская сторона Братиславе не выдвигала.

Тем не менее, в Киеве всполошились всерьез и потребовали официальных извинений в Facebook. И там же их получили: "Я извинился перед ним (Кулебой - ред.) за заявления премьер-министра Словакии в адрес Украины", - написал Корчок по итогам телефонных переговоров с украинцем. Он также признал, что ему более неловко, поскольку всего несколько дней назад они с Кулебой "провели в Киеве хорошие переговоры о том, как дальше развивать отношения двух стран".

Напомним, ранее Киев на уровне правительственной директивы отказался даже обсуждать вопрос поставок на свою территорию "Спутник V".