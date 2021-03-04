Светлана Радионова: Росприроднадзор - это чуть больше трех тысяч сотрудников на всю Россию. Даже если мы все отправимся на ежедневные проверки, ситуация не изменится. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Светлана Геннадьевна, какие еще компании могут заплатить крупные возмещения за экологические нарушения?

Светлана Радионова: Мне бы хотелось, чтобы история с "Норникелем" никогда не повторилась. Нарушитель платит - наша позиция неизменна. У нас нет избранных или неприкасаемых. При этом нет тех, кого мы пытаемся необоснованно привлечь. Следующим может стать тот, кто нарушит. Природе Арктики тогда был нанесен колоссальный удар. Поэтому и сумма ущерба беспрецедентная. Я надеюсь, что этот печальный опыт станет поводом для других недропользователей серьезно задуматься об интересах экологии. Неотвратимость наказания повышает сознательность бизнеса. Кстати, в прошлом году мы выиграли 90% исков.

На какие проекты пойдут 146 млрд рублей "Норникеля", когда возмещение будет получено?

Светлана Радионова: Конечно, это деньги должны пойти на экологические проекты. Правда, Росприроднадзор не участвует в распределении средств. Но вице-премьер Виктория Абрамченко уже говорила, что лично проконтролирует этот вопрос, и полученные по суду от "дочки" "Норникеля" деньги в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

Что делает Росприроднадзор для исключения таких ЧП, как в Норильске и Усолье-Сибирском?

Светлана Радионова: Норильск и Усолье - две разные истории. В Норильске есть ответственное лицо. Есть с кого спросить за ущерб. В Усолье - не с кого спросить. И это страшно. Усолье - результат длительного безалаберного поведения, оно и стало поводом для изменения законодательства (Минприроды внесло в правительство законопроект о ликвидации накопленного вреда собственниками предприятий и финансовых гарантиях такой "генеральной уборки". - Прим. ред.).

После принятия закона больше нельзя будет взять и бросить объект, из которого собственник выжал все, что мог, как это случилось в Усолье-Сибирском.

146 миллиардов рублей "Норникеля" в первую очередь направят на поддержку экологических проектов

Нельзя зарабатывать, нарушая закон, убивая экологию. Ведь отравлен оказался целый город. А кто расплачивается? Люди и государственный бюджет. Рекультивация и восстановление территорий проходит за счет страны, за наши с вами деньги. Но теперь на стороне людей и экологии закон, ликвидировать последствия за свой счет будет собственник. Закрыл предприятие - убрал за собой. Это справедливо. А вообще, когда нарушать станет невыгодно, тогда и нарушать не будут.

Существует народная примета: когда Светлана Радионова приезжает в город, экологическая обстановка там резко улучшается: заводы не дымят, загрязненные отходы не сливают. Как сделать так, чтобы это благоденствие не требовало вашего личного присутствия?

Светлана Радионова: Экология - дело каждого. Власти, граждан и бизнеса. Не должен приезд Светланы Геннадьевны приводить к тому, чтобы не дымили, не мусорили, не отравляли воду. Сегодня формируется новая экологическая политика, новый менталитет. Мы меняем идеологию: соблюдать экологические нормы выгоднее, чем экономить на замене фильтров или везти мусор на нелегальный полигон.

Повышение сознательности каждого из нас - это единственно возможный путь к оздоровлению экологии. Эксплуатирующего, проверяющего, просто живущего - каждого. Мне пишут, в том числе через соцсети, сотни людей. Сообщают о правонарушениях. И мы реагируем. Выходим на проверки. И чем больше будет неравнодушных вокруг, тем лучше. У нас есть общественные инспекторы. Это наша поддержка и помощь. Мало говорить, что и где плохо. Важно посильно что-то делать. И общественные инспекторы это как раз те люди, кто готов не на словах, а поступками доказать, что надо бороться за чистый воздух, землю и воду.

На сайте, в соцсетях мы постоянно рассказываем, как стать общественным инспектором. Обращения и жалобы для рассмотрения можно направлять, используя форму обращений на главной странице официального сайта службы. Кроме того, не остаются без внимания и проблемы, о которых сообщают пользователи социальных сетей на моей личной странице. Мы тщательно следим за публикациями в СМИ о нарушениях природоохранного законодательства. Хотя Росприроднадзор - это чуть больше трех тысяч сотрудников на всю Россию. Даже если все мы все отправимся на ежедневные проверки, ситуация не изменится. Невозможно у каждого завода поставить по сотруднику. Как и невозможно к каждой машине, вывозящей мусор в ближайший лес, приставить инспектора.

И конечно же, штрафы за экологические нарушения сегодня слишком малы. Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится.

Дизельное топливо, разлитое под Норильском, нанесло хрупкой природе Арктики огромный ущерб. Фото: РИА Новости

Всегда ли можно сохранить экономику города, сражаясь за его экологию, особенно если главный (и единственный) загрязнитель - градообразующее предприятие?

Светлана Радионова: Росприроднадзор вынужден искать баланс. Градообразующее предприятие загрязняет воздух - да, возможно. Но чистый воздух не должен аукнуться безработицей. И мы все это прекрасно понимаем. Поэтому модернизация предприятий - единственно возможный путь. Надо признать, что промышленники достаточно активно включились в эту работу. Начали переоборудовать предприятия. И если говорить объективно, то не всегда именно промышленность оказывается основным источником загрязнения. Да, чаще всего, но не всегда. Есть еще автотранспорт, а также жилые дома, которые отапливают углем. Чтобы понять, кто и какую лепту вносит в загрязнение атмосферы в каждом конкретном городе, мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят - кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни.

Чем новые полигоны отличаются от старых рекультивируемых свалок? Они тоже скоро станут "объектами накопленного ущерба"?

Светлана Радионова: Свалка - преступление против природы. Она отравляет почву, воду и воздух. Полноценный полигон, который сделан и эксплуатируется по всем требованиям, не вредит природе, а в будущем может быть нормально рекультивирован. Более того, современный полигон предусматривает сортировочные комплексы. Сегодня лишь то, что нельзя вторично переработать, будет отправлено на захоронение.

Что делать с людьми, которые бросают несортированный мусор в баки для раздельного сбора отходов?

Светлана Радионова: Воспитывать, просвещать, стимулировать. Других людей у нас нет. Одним достаточно показать, как сортировать, и поставить баки во дворе. А другим нужен материальный стимул. Возможно, если, как и в других странах, где уже давно занимаются сортировкой отходов, у нас за сдачу, например, пластиковой бутылки человек будет получать материальное вознаграждение, тогда у него просто рука не поднимется выбрасывать все в один бак. Воспитание рублем должно изменить сознание. Экожизнь во всех ее проявлениях должна стать нормой.