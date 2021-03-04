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Рубрика: Общество

На чистую воду

Глава Росприроднадзора - о том, как заставить бизнес и общество пересмотреть отношение к экологии
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
Не загрязнять окружающую среду должно быть выгодно, уверена глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Этот тезис она убедительно доказала в истории с разливом топлива в Норильске, после которого по иску Росприроднадзора суд взыскал с "Норникеля" рекордные для российской природоохранной практики 146 млрд рублей. Росприроднадзор надеется, что таких ЧП больше не случится, но если они все же произойдут, намерен взыскивать ущерб сполна. Кроме того, ведомство будет добиваться увеличения штрафов за экологические нарушения, рассказала Светлана Радионова в интервью "Российской газете".
Светлана Радионова: Росприроднадзор - это чуть больше трех тысяч сотрудников на всю Россию. Даже если мы все отправимся на ежедневные проверки, ситуация не изменится. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Светлана Радионова: Росприроднадзор - это чуть больше трех тысяч сотрудников на всю Россию. Даже если мы все отправимся на ежедневные проверки, ситуация не изменится. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Светлана Радионова: Росприроднадзор - это чуть больше трех тысяч сотрудников на всю Россию. Даже если мы все отправимся на ежедневные проверки, ситуация не изменится. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Светлана Геннадьевна, какие еще компании могут заплатить крупные возмещения за экологические нарушения?

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Светлана Радионова: Мне бы хотелось, чтобы история с "Норникелем" никогда не повторилась. Нарушитель платит - наша позиция неизменна. У нас нет избранных или неприкасаемых. При этом нет тех, кого мы пытаемся необоснованно привлечь. Следующим может стать тот, кто нарушит. Природе Арктики тогда был нанесен колоссальный удар. Поэтому и сумма ущерба беспрецедентная. Я надеюсь, что этот печальный опыт станет поводом для других недропользователей серьезно задуматься об интересах экологии. Неотвратимость наказания повышает сознательность бизнеса. Кстати, в прошлом году мы выиграли 90% исков.

На какие проекты пойдут 146 млрд рублей "Норникеля", когда возмещение будет получено?

Светлана Радионова: Конечно, это деньги должны пойти на экологические проекты. Правда, Росприроднадзор не участвует в распределении средств. Но вице-премьер Виктория Абрамченко уже говорила, что лично проконтролирует этот вопрос, и полученные по суду от "дочки" "Норникеля" деньги в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

Что делает Росприроднадзор для исключения таких ЧП, как в Норильске и Усолье-Сибирском?

Светлана Радионова: Норильск и Усолье - две разные истории. В Норильске есть ответственное лицо. Есть с кого спросить за ущерб. В Усолье - не с кого спросить. И это страшно. Усолье - результат длительного безалаберного поведения, оно и стало поводом для изменения законодательства (Минприроды внесло в правительство законопроект о ликвидации накопленного вреда собственниками предприятий и финансовых гарантиях такой "генеральной уборки". - Прим. ред.).

После принятия закона больше нельзя будет взять и бросить объект, из которого собственник выжал все, что мог, как это случилось в Усолье-Сибирском.

146 миллиардов рублей "Норникеля" в первую очередь направят на поддержку экологических проектов

Нельзя зарабатывать, нарушая закон, убивая экологию. Ведь отравлен оказался целый город. А кто расплачивается? Люди и государственный бюджет. Рекультивация и восстановление территорий проходит за счет страны, за наши с вами деньги. Но теперь на стороне людей и экологии закон, ликвидировать последствия за свой счет будет собственник. Закрыл предприятие - убрал за собой. Это справедливо. А вообще, когда нарушать станет невыгодно, тогда и нарушать не будут.

Существует народная примета: когда Светлана Радионова приезжает в город, экологическая обстановка там резко улучшается: заводы не дымят, загрязненные отходы не сливают. Как сделать так, чтобы это благоденствие не требовало вашего личного присутствия?

Собственников опасных предприятий заставят ликвидировать вред природе

Светлана Радионова: Экология - дело каждого. Власти, граждан и бизнеса. Не должен приезд Светланы Геннадьевны приводить к тому, чтобы не дымили, не мусорили, не отравляли воду. Сегодня формируется новая экологическая политика, новый менталитет. Мы меняем идеологию: соблюдать экологические нормы выгоднее, чем экономить на замене фильтров или везти мусор на нелегальный полигон.

Повышение сознательности каждого из нас - это единственно возможный путь к оздоровлению экологии. Эксплуатирующего, проверяющего, просто живущего - каждого. Мне пишут, в том числе через соцсети, сотни людей. Сообщают о правонарушениях. И мы реагируем. Выходим на проверки. И чем больше будет неравнодушных вокруг, тем лучше. У нас есть общественные инспекторы. Это наша поддержка и помощь. Мало говорить, что и где плохо. Важно посильно что-то делать. И общественные инспекторы это как раз те люди, кто готов не на словах, а поступками доказать, что надо бороться за чистый воздух, землю и воду.

Понятие экологически безопасной перевалки угля закрепят законодательно

На сайте, в соцсетях мы постоянно рассказываем, как стать общественным инспектором. Обращения и жалобы для рассмотрения можно направлять, используя форму обращений на главной странице официального сайта службы. Кроме того, не остаются без внимания и проблемы, о которых сообщают пользователи социальных сетей на моей личной странице. Мы тщательно следим за публикациями в СМИ о нарушениях природоохранного законодательства. Хотя Росприроднадзор - это чуть больше трех тысяч сотрудников на всю Россию. Даже если все мы все отправимся на ежедневные проверки, ситуация не изменится. Невозможно у каждого завода поставить по сотруднику. Как и невозможно к каждой машине, вывозящей мусор в ближайший лес, приставить инспектора.

И конечно же, штрафы за экологические нарушения сегодня слишком малы. Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится.

Дизельное топливо, разлитое под Норильском, нанесло хрупкой природе Арктики огромный ущерб. Фото: РИА Новости

Всегда ли можно сохранить экономику города, сражаясь за его экологию, особенно если главный (и единственный) загрязнитель - градообразующее предприятие?

Светлана Радионова: Росприроднадзор вынужден искать баланс. Градообразующее предприятие загрязняет воздух - да, возможно. Но чистый воздух не должен аукнуться безработицей. И мы все это прекрасно понимаем. Поэтому модернизация предприятий - единственно возможный путь. Надо признать, что промышленники достаточно активно включились в эту работу. Начали переоборудовать предприятия. И если говорить объективно, то не всегда именно промышленность оказывается основным источником загрязнения. Да, чаще всего, но не всегда. Есть еще автотранспорт, а также жилые дома, которые отапливают углем. Чтобы понять, кто и какую лепту вносит в загрязнение атмосферы в каждом конкретном городе, мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят - кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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Чем новые полигоны отличаются от старых рекультивируемых свалок? Они тоже скоро станут "объектами накопленного ущерба"?

Светлана Радионова: Свалка - преступление против природы. Она отравляет почву, воду и воздух. Полноценный полигон, который сделан и эксплуатируется по всем требованиям, не вредит природе, а в будущем может быть нормально рекультивирован. Более того, современный полигон предусматривает сортировочные комплексы. Сегодня лишь то, что нельзя вторично переработать, будет отправлено на захоронение.

Что делать с людьми, которые бросают несортированный мусор в баки для раздельного сбора отходов?

Светлана Радионова: Воспитывать, просвещать, стимулировать. Других людей у нас нет. Одним достаточно показать, как сортировать, и поставить баки во дворе. А другим нужен материальный стимул. Возможно, если, как и в других странах, где уже давно занимаются сортировкой отходов, у нас за сдачу, например, пластиковой бутылки человек будет получать материальное вознаграждение, тогда у него просто рука не поднимется выбрасывать все в один бак. Воспитание рублем должно изменить сознание. Экожизнь во всех ее проявлениях должна стать нормой.

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