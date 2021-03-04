"Не дождутся!". Глава УАЗа опроверг закрытие проекта "Русского Прадо"

Глава УАЗа Адиль Ширинов в интервью сайту 73online.ru рассказал о судьбе так называемого "Русского Прадо".

Генеральный директор УАЗа подтвердил, что компания приостановила работы над проектом "Патриот-2020". Но завод не собирается отказываться от перспективной модели.

"Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты в стратегии нашего развития, на которую сильно повлияла пандемия и макроэкономика. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития в целом, но мы ничего не закрываем - не дождутся!", - заявил топ-менеджер.

Российский автопроизводитель ищет альтернативные решения. Глава УАЗа отметил, что финансировать собственные разработки "с нуля" крайне сложно. Разумным является вопрос партнёрства с синергией производственных возможностей и адаптации разработок.

Не исключено, что новый УАЗ "Патриот" позаимствует некоторые технологии у премиальных автомобилей премиум-бренд Aurus. Ведь УАЗом владеет Sollers, партнёр Aurus. На заводе холдинга в Елабуге идёт подготовка к серийному выпуску седана Senat.

Помимо этого, в Елабуге Sollers изготавливает Ford Transit, во Владивостоке модели Mazda. Скоро Sollers и Isuzu также запустят совместное предприятие в Ульяновске.

Что касается названия "Русский Прадо", то Адиль Ширинов сказал следующее: "Мне никогда не нравилось это название. Пусть Prado останется тем, кто его производит".

Напомним, в январе появилась информация об окончательном прекращении работ Ульяновского автозавода над глубоко рестайлинговым "Патриотом".