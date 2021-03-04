Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в Будапеште

В четверг Европейский союз футбольных ассоциаций назвал место проведения ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Лейпцигом". Ответная игра пройдет в Будапеште на "Пушкаш Арене", сообщается на официальном сайте УЕФА.

"УЕФА хотел бы поблагодарить "Ливерпуль" и "Лейпциг" за поддержку и тесное сотрудничество, а Венгерскую федерацию футбола - за согласие провести матч и помощь в его организации". - говорится в сообщении.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса и действующий запрет в Германии на въезд из стран, в которых зафиксированы массовые случаи заболевания. Это значит, что после поездки в Англию игрокам и представителя "Лейпцига" пришлось в обязательном порядке уходить на самоизоляцию.

Эти команды 16 февраля уже играли в столице Венгрии. Тогда номинальным хозяином поля был клуб из Германии. Встреча завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.