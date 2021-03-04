В год тридцатилетия создания старейшей и единственной активно действующей в стране межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия мы выносим на обсуждение широкой общественности понятие "Большая Сибирь" - как бренд единой огромной экономической территории, как общее пространство реализации межрегиональных инвестпроектов.

Это, по сути, единый инвестиционный портфель, который мы собирали к Российскому инвестфоруму в Сочи (не состоялся по причине пандемии коронавируса) и который объединил межрегиональные проекты. Их совокупная стоимость достаточно приличная - около четырех триллионов рублей. Это средства, которые мы пытаемся сейчас в виде проектных решений заложить в новую стратегию развития страны, формируемую ускоренными темпами.

Мы хотим иметь узнаваемый бренд, с помощью которого можно было бы довести до федерального центра и до инвестиционных кругов инициативы сибиряков, сподвигнуть руководство страны к принятию решений и отдельных программ в интересах "Большой Сибири".

Эта работа сейчас завершается. Одно из стратегически важных направлений, которое получит развитие в рамках "Большой Сибири", - проект развития туризма. Он, как предполагается, будет представлен в марте этого года на Сибирском туристическом форуме в Новосибирске. В разработке документа, помимо специалистов МАСС, участвовали эксперты Ростуризма, Ассоциации туроператоров России, представители туристических сообществ регионов.

Во вторую фазу выходит работа над программой развития малой авиации Сибири. Сейчас стоит вопрос о восстановлении посадочных площадок. Всего их 168, требуются колоссальные расходы, но есть огромная потребность в том, чтобы даже небольшие населенные пункты были связаны воздушным сообщением. По предложению помощника президента РФ Игоря Левитина, делаем технико-экономическое обоснование развития наземной инфраструктуры, создания Сибирской лизинговой компании. Цель - обеспечить себя отечественными воздушными судами малой авиации. Наши надежды связаны с Ан-2 ("Байкал"). Пока реализация проекта идет тяжело, ее обсуждали на встрече руководителей авиакомпаний на площадке "Сибирской легкой авиации". Учитывая, что программу поддерживает Росавиация, нам стало легче добиваться решений о субсидировании рейсов.

Также непрост проект формирования трансграничных коридоров. Как известно, у наших угольных, зернопроизводящих регионов большая потребность в увеличении пропускной способности Транссиба. С учетом того, что это широтная дорога, которая должна обеспечивать связь востока и запада, президент страны ставит задачу - наладить работу таким образом, чтобы на контейнерные перевозки от Владивостока до Калининграда приходилось не более семи дней. Но шансов на расширение возможностей Транссиба для перевозки угля и зерна мало. Поэтому в схеме трансграничных коридоров мы рассматриваем федеральную автодорогу "Енисей" от Красноярска через Кызыл до границы с Монголией и далее в Китай. Смотрим варианты организации грузоперевозок через Республику Алтай в сторону китайского Урумчи. Но восточный вектор не может развиваться только за счет перевозки сырья, а других экспортных товаров у сибирских регионов крайне мало. Вот почему эта работа тормозится.

Кроме долгоиграющих проектов в рамках "Большой Сибири", мы продолжаем сотрудничество с регионами по реализации других инициатив. Это и проект "Чистая земля", связанный с решением проблемы золошлаковых отходов. Общими усилиями мы добились неплохих результатов, перестали замалчивать этот вопрос, и в регионах уже идет работа по созданию соответствующей инфраструктуры. Есть поддержка со стороны заместителя председателя российского правительства Александра Новака.

От правительства РФ нам удалось добиться пересмотра списка регионов - участников федерального проекта "Чистый воздух". В предыдущую редакцию вошли четыре сибирских города, а на самом деле экологически неблагополучных у нас 27. Мы предоставили по каждому городу материалы для обоснования заявок, все включены в предварительный проект. Ждем финального документа, а за ним и средств на реализацию.

Еще одна составляющая в этой триаде - проект "Чистая вода". У нас практически все сельские поселения испытывают дефицит чистой питьевой воды. Есть интересный опыт - например, губернаторская программа в Томской области, по которой все муниципальные образования получили технологические решения для получения чистой воды из колодезных источников. Населению ее подают бесплатно. Проблема местная, но мы изучаем общие подходы, которые помогут решить две задачи. Первая - обеспечить чистой питьевой водой жителей и социальные объекты. Вторая - накопить запасы для будущих поколений за счет деминерализации минерализованной воды, которой у нас много. Это футуристическая задача, но, по мнению экспертов, через пять лет появится ее решение, которое уже можно будет экспортировать.

В этом году приступил к работе социальный департамент МАСС. Есть инициативы, связанные с развитием спорта, нужна поддержка на федеральном и региональном уровнях, чтобы проводить детский чемпионат Сибири по хоккею с отборочными турами среди хоккейных дворовых команд. Сейчас обсуждаем прототип концепции развития фармацевтической отрасли в Сибири. По инициативе "Сибирского соглашения" совместно с новосибирским НИИ гигиены Роспотребнадзора разработан программно-методический комплекс по детскому питанию. Задача - вкусно и полезно накормить школьников обедами, а также снять негативную оценку родителей по поводу питания в школах и дать руководителям, ответственным за принятие решений в этой области, всю необходимую информацию.