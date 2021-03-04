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04.03.2021 15:14
Рубрика: Легковые авто

Самые продаваемые авто в феврале: Granta вернула звание бестселлера

Текст: Валерий Карташов

Самым популярным новым легковым автомобилем в России снова стала Lada Granta. Отечественная модель в феврале опередила по продажам Kia Rio, которая была бестселлером в январе текущего года.

Фото: Валерий Карташов
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По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце было реализовано 9790 автомобилей Lada Granta (+231 экз.). Kia Rio показала результат в 8773 машины (+406 экз.). Замыкает тройку лидеров другая модель АвтоВАЗа - Lada Vesta. Объём продаж этого семейства составил 8745 проданных автомобилей (+638 экз.).

Кроссовер Hyundai Creta и седан Hyundai Solaris разошлись тиражом 6676 экземпляров (+40 экз.) и 5514 машин (+1 061 экз.) соответственно.

Lada Niva Legend заняла шестое место. Внедорожник выбрали 4369 человек (+991 экз.). Volkswagen Polo с результатом 3880 единиц (-86 экз.) держит седьмую строчку.

В топ-10 популярных моделей также вошли: кроссовер Toyota RAV4 (3869 штук, +185 экз.), универсал Lada Largus (2824 штуки, +34 экз.), лифтбек Skoda Rapid нового поколения (2755 штук).

Продажи легковых автомобилей на российском рынке в феврале выросли в сравнении с этим же месяцем 2020 года (+0,8%). В прошлом месяце 2021-го удалось продать 120 081 автомобиль. Эксперты АЕБ не спешат делать прогнозы и призывают дождаться результатов марта.

#Lada #Toyota #Hyundai #Kia