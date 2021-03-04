Постановление губернатора Забайкальского края от 4 марта 2021 года № 14 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края И.С.Щеглова





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 4 марта 2021 года № 14





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9):

1) преамбулу после цифр "№ 958" дополнить словами ", от 3 марта 2021 года № 1367";

2) подпункт 1 пункта 11 признать утратившим силу;

3) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 3 признать утратившим силу;

б) пункт 7 признать утратившим силу;

в) подпункт 1 пункта 12 признать утратившим силу.

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой оронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166):

1) преамбулу после цифр "№ 9364" дополнить словами ", от 3 марта 2021 года № 1367";

2) пункт 2 признать утратившим силу.

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года№ 9):

1) преамбулу после цифр "№ 9364" дополнить словами ", от 3 марта 2021 года № 1367";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 8 слова "оказания услуг общественного питания не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 09 часов 00 минут, а для предприятий общественного питания, расположенных вне населенных пунктов на дорогах федерального значения, не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут," исключить;

б) в подпункте 11 слова "проведения зрелищно-развлекательных мероприятий не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут," исключить;

в) в подпункте 14 слова "проведения зрелищно-развлекательных мероприятий не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут," исключить.







