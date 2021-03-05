Kia начала российские продажи самой маленькой, но не дешёвой модели

Компания Kia дала старт продажам обновлённому хэтчбеку Picanto, который предложен в пяти комплектациях, включая версию со спортивной внешностью GT Line и новое исполнение Style.

Kia Picanto нового модельного года с литровым двигателем мощностью 67 л.с. агрегатируется 5-скоростной МКП, более мощный 87-сильный 1.2 MPI - 4-диапазонным "автоматом".

В базовую комплектацию Comfort входят подогрев форсунок стеклоомывателя, фронтальные подушки безопасности, датчик света, стальные колёсные диски на 14 дюймов, аудиоподготовка под два динамика, системы ABS, ESC, помощи при старте в гору. Цена автомобиля с таким очень и очень скромным оснащением составляет 819 900 рублей.

Для сравнения: за обновлённый Kia Rio в начальном варианте исполнения просят на 50 тысяч дороже, но при этом автомобиль больше по размерам, оснащён кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом и четырьмя динамиками.

Самая дорогая версия Picanto - GT Line - стоит 1 114 900 рублей.

Производство Kia Picanto организовано в России, на заводе "Автотор", оно стартовало в середине февраля.