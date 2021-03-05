Путин и Лукашенко поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Яковлеву.

Владимир Путин отметил ее непревзойденное мастерство и обаяние.

"Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство. Зрители искренне любят Вас за непревзойденное мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.

Александр Лукашенко отметил, что яркие образы, созданные актрисой в кино и на театральной сцене, всегда отличаются глубиной характера, искренностью и выразительностью.

"Пусть ваш труд и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение, способствует укреплению дружбы и развитию культурной дипломатии между народами Беларуси и России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента РБ. Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин.