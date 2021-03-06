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06.03.2021 19:55
Рубрика: Общество

Фальков: В ближайшее время изменятся стандарты высшего образования

Текст: Мария Агранович
В университетских образовательных программах, не связанных с информационными технологиями, должны появиться цифровые дисциплины и модули. На это обратили внимание участники совещания "Кадры для будущего", которое проходит в субботу в Казани под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Чтобы программы обновились, потребуется внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, менять стандарты будут в самые короткие сроки. Но при этом важно сохранить баланс.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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- Сфера ИТ очень динамичная, и университетам сейчас нужно готовить большое количество кадров. Мы увеличиваем бюджетные места: с 2019 по 2024 годы запланирован рост в 2 раза, - сказал министр. - Но хорошие кадры для ИТ - это всегда фундаментальная подготовка, прежде всего, по математике. Россия славится специалистами в области ИТ, у нас очень хорошие математические школы. Важно соблюсти баланс: изменить стандарты и сохранить при этом лучшие традиции фундаментального образования.

Общество Образование

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