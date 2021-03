Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене

Стихотворение Владимира Набокова о Супермене - никогда не публиковавшаяся рукопись, пролежавшая на полке около 80 лет - обнаружена в Библиотеке редких книг Йельского университета (США).

По словам литературоведа и переводчика Андрея Бабикова, автора книги "Прочтение Набокова", листок со стихотворением лежал в одной из забытых папок на библиотечной полке.

Произведение под названием The Man of To-Morrow's Lament ("Плач человека завтрашнего дня"), датированное 1942 годом, посвящено влюбленному в Лоис Лейн Супермену. Проявить свои чувства в полной мере герою мешали суперспособности, сообщает издание The Guardian.

Писатель отнес рукопись редактору газеты The New Yorker Чарльзу Пирсу, однако тому не понравилась пара строк, и в публикации стихотворения он отказал, объяснив это тем, что читатели его просто не поймут.

Сразу же после счастливого обнаружения "Плач Человека завтрашнего дня" был опубликован в журнале Times Literary Supplement и на его сайте (доступ по платной подписке).

Отметим, что 10 лет спустя Набоков стал всемирно известным писателем. В 1953 году увидел свет один из самых нашумевших романов в истории литературы - "Лолита".