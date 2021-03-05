Что в кино: диснеевский мультик, российские комедии, биография лыжницы

Крупнобюджетная анимация от Disney, российские комедии - две плохие и одна неплохая, биография лыжницы, ирландский школьный ансамбль, недурной хоррор про стариков и демонов.

"Райя и последний дракон"

Фото: kinopoisk.ru

Новый мультик от Disney. Паназиатское фэнтези про отважную принцессу, которая в компании драконихи и ещё нескольких менее значимых персонажей спасает мир от злобных аморфных тварей. Сюжетом это изрядно смахивает на мультсериал "Аватар: Легенда об Аанге", сценарий изобилует дырами и натяжками, но богатый красочный визуал ситуацию вполне спасает. Разнообразный экшн, дамские кунг-фу-разборки, дракончики летают. Далеко не самый удачный диснеевский релиз, однако прямо сейчас лучшего варианта для семейного похода в кинотеатр всё равно не найти. (Рецензия)

"Рашн Юг"

Фото: kinopoisk.ru

Студент влюбляется в спортсменку и следует за ней в её родной городок, расположенный на берегу Чёрного моря. Где у неё уже имеются целых два жениха, один - сотрудник полиции, второй - казак и матрос. Что приводит к невообразимым последствиям. В программе - свадебные кривляния и возлияния, нанесение увечий, похищение, угон транспортных средств, прочие статьи УК, Олег Газманов. Из положительных моментов - красавица Стася Милославская. На том положительные моменты заканчиваются. В общем, очередная стыдная комедия от Жоры Крыжовникова. (Рецензия)

"Белый снег"

Фото: kinopoisk.ru

За крайне популярный нынче у нас в стране жанр спортивной драмы решил взяться и Николай Хомерики. "Белый снег" прослеживает судьбу знаменитой российской лыжницы Елены Вяльбе (Ольга Лерман из "Калашникова" и "Одного вдоха") - с младых ногтей. В первую очередь лента фокусируется на становлении личности с обязательными мотивационными лозунгами от деда ("Всегда стой на своём") и тренера ("Никогда не давай сопернику увидеть твои слёзы").

В качестве кульминации избран чемпионат мира 1997 года в Тронхейме, где Елена установила рекорд, взяв все пять золотых медалей. Три были получены при особо драматичных обстоятельствах - в одной из гонок победу Вяльбе определил только фотофиниш, в другой золото пришло к ней лишь на следующий день, когда выяснилось, что победительница - другая наша лыжница (её фамилию милосердно изменили - единственную в фильме) - употребляла допинг. А после случившегося шокированной российской сборной предстояло бежать эстафету (что она триумфально и сделала), и Вяльбе взяла на себя смелость выступить перед гонкой с извинениями за товарища по команде. В ленте этот яркий эпизод подробно отражён. Здесь Хомерики не удержался от щепотки политизации, явно целя в особенно болезненную сегодня для нашей страны мозоль. Если не цепляться к этой спорной детали, "Белый снег" смотрится как достаточно крепкая, хотя и не всегда сбалансированная жанровая работа.

"Гуляй, Вася! Свидание на Бали"

Фото: kinopoisk.ru

Когда-то Роман Каримов был молодым талантливым режиссёром. Потом что-то случилось, и талант улетучился вместе с чувством юмора, чувством вкуса и чувством меры. Если "Неадекватные люди 2" ещё были как-то похожи на кино, то сиквел хорошей комедии "Гуляй, Вася!" - это уже не кино, а срам один. Согласно сюжету - или, вернее, подобию сюжета, - часть персонажей первой части летит на Бали. И участвует в разнообразных скетчах, придуманных, такое ощущение, на ходу, которыми и тележурнал "Каламбур" бы побрезговал, настолько они плоские и пошлые. Сам Роман Каримов оправдывался, что его заставили сильно сократить и перемонтировать материал, и потому, мол, получилось не очень. Но нет, дело далеко не только в этом. Дело - во всём вообще.

"Пара из будущего"

Фото: kinopoisk.ru

Сергей Бурунов и Мария Аронова играют супругов, которые живут как кошка с собакой в 2040 году, в мире, где царит мрачный киберпанк. Волею неведомой силы попав в 2020-й, они понимают, что это шанс всё изменить, и бросаются отговаривать свои молодые версии от необдуманного поступка - помолвки. Но любовь, конечно, всё преодолеет и всех перевоспитает. Довольно милая фантазия на тему "что будет, если скрестить "Терминаторов" и "Назад в будущее" с романтической комедией" в недурном к тому же исполнении. Нашпигованная шутками - иногда даже смешными - и немалой долей экшна. Простенько, но достойно. (Рецензия)

"Беги, прячься, бей"

Фото: kinopoisk.ru

Перед самым выпускным балом группа вооружённых закомплексованных аутсайдеров захватывает своих однокашников и начинает беспределить. Одна из старшеклассниц - Зои, тоже аутсайдер, но аутсайдер с золотым и храбрым сердцем, вдобавок - отлично натренированная боевитым отцом. Ей предоставляется случай сбежать, но уже на самом пути к спасению она резко разворачивается и включает "крепкого орешка". Далее юная, но уже очень сильная и технически подготовленная женщина раздаёт разошедшимся придуркам на орехи, попутно читая им лекции о человеколюбии и важности не переусердствовать с реакцией на буллинг. Последним супергероиня, как выясняется, тоже, увы, не брезговала, но она быстро объясняет, что жертва тогда просто не так её поняла. Формулировка очевидной мысли о том, что массовые убийства - неадекватный способ сведения счетов, в общем, избрана довольно странная. В перерывах между спасением людей и стычками с неприятелем Зои ещё переговаривается с призраком матери. И это тоже довольно странно. Короче, странного хватает, а то, что не странно, то просто скучно. Ещё и два часа почти.

"Реинкарнация: Пришествие дьявола"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Что угодно ради Джексона" (давайте просто притворимся, что не видим названия, которым наградили его наши локализаторы) обладает вполне очевидными достоинствами. В первую очередь это главные герои - благообразная на первый взгляд пожилая чета, тихо проживающая в старом домике. У милых старичков (Шейла Маккарти и Джулиан Ричингс) есть один маленький секрет: они - члены местной сатанинской секты. Недавно у них погиб любимый внук, и, воспользовавшись связями в культе, безутешные родственники находят способ исправить положение: нужно лишь найти беременную женщину и вселить в её плод душу своего любимого чада при помощи замысловатого обряда. Так как дедуля по совместительству является акушером, подходящая кандидатка обнаруживается быстро, но вот во время богомерзкой церемонии что-то идёт не по плану, и в результате в дом врывается нечистая сила, не слишком разборчивая в том, кому именно причинять вред. Скромный, но на редкость симпатичный хоррор, особенно выгодно выделяющийся на фоне безобразного шлака, почти еженедельно занимающего позицию "ужастик" в нашем прокате.

"Рок-н-рольщики"

Фото: kinopoisk.ru

Мюзикл шестилетней давности, многим уже известный как "Синг-стрит", рассказывает об Ирландии восьмидесятых. Юный Конор (Фердия Уолш-Пило, король Альфред из "Викингов") влюбляется в дерзкую модель и, чтобы казаться крутым, создаёт рок-группу. А потом как-то сам втягивается, проникаясь духом протеста и витающей в воздухе "новой романтики". Джон Карни, автор мелодрамы "Однажды" (песню Falling Slowly оттуда вы наверняка сто раз слышали, даже если про фильм ничего не знали), снял простенькую, но трогательную музыкальную картину про бунтарское поколение, насытив его замечательными песнями последней революционной эпохи в музыке (от Motörhead до Duran Duran), перемежающимися со вполне удачными оригинальными стилизациями.

"Любовное настроение"

Фото: kinopoisk.ru

Соседи по коммуналке узнают, что их соответственно муж и жена им друг с другом изменяют. На почве чего сближаются. Но не слишком. А то мало ли чего. Ну и далее платонически милуются, сублимируют, терзаются, пока не разъедутся. Вторая и самая известная серия высокохудожественной мыльной оперы Вонг Кар Вая (туда также входят "Дикие дни" и "2046"), состоящей из созерцаний, красивой музыки, дождей, многозначительных пауз, циферблатов, тонких девушек в шикарных платьях, табакокурения, ярко-красного и ярко-зелёного цветов, ускользающей любви, сожалений, непостижимых восточных мудростей - в произвольном порядке. Кино для зрителей тонко чувствующих и усидчивых.

"Джульетта и духи"

Фото: kinopoisk.ru

И снова в российском прокате классика Федерико Феллини, в этот раз - лауреат "Золотого глобуса" 1966 года в категории "Лучший иностранный фильм". Главная героиня, которую играет супруга режиссёра Джульетта Мазина, уличает в неверности любимого мужа - типа, как выясняется, любви совершенно не достойного. Близкие и вообще все, кто её окружают, тоже совсем не понимают, что творится в душе несчастной женщины. И она ищет спасения в общении с вызванными из памяти фантасмагоричными образами, всё глубже погружаясь в пучину обманчиво спасительной отчуждённости. Впрочем, описывать ленты Феллини - занятие неблагодарное и в известной степени бессмысленное: их надо видеть, и это все давным-давно знают.

Также на экранах: документалка про женщин и воду "Она - океан"; сборник итальянских короткометражек "Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни".