Путин дал поручения по защите детей

- До июля правительство определит федеральный орган власти, который займется выработкой и реализацией госполитики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. В функции ведомства войдет разработка мер соцподдержки семей с детьми, детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, мер по профилактике семейного неблагополучия.

- К июлю кабмин представит предложения по поправкам, расширяющим господдержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Стандарты ее предоставления должны учитывать потребности каждой семьи, включая помощь по месту фактического проживания.

- Будут внесены поправки по предоставлению социального сопровождения детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

- Будут подготовлены предложения по регулированию оборота товаров, которые могут вызвать опасное для детей токсическое опьянение.

- Будут внесены поправки, уточняющие полномочия органов опеки и попечительства, исключающие несвойственные им функции.

- Будет разработан комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников опеки.

- К сентябрю должна быть подготовлена "дорожная карта" по профилактике социального сиротства.