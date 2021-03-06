Учительская "РГ": Как увлечь ребенка-гуманитария математикой?

Новости

Мэр Великого Новгорода поздравил женщин песней под гитару 12:36
Власти Москвы озвучили планы по расширению МЦД-2 12:30
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты 12:27
Жителям Подмосковья спишут пени за долги по вывозу мусора 12:26
Путин поздравил Терешкову с днем рождения, отметив ее вклад в историю 12:23
Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом 12:11
Врачи назвали обследования, которые надо пройти переболевшим COVID-19 11:57
В НИИ Склифосовского появится новый центр скорой помощи 11:53
Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше 11:51
В Казани будет создан карбоновый полигон 11:35
Власти Москвы назвали сроки продления метро на северо-восток 11:28
Британия решила пересмотреть внешнюю политику с учетом военной мощи Китая 11:26
Путин поручил определить ведомство по защите детей 11:26
Путин указал подготовить "дорожную карту" по профилактике социального сиротства 11:19
Мишустин почтил память жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 11:15
Калифорнийский Диснейленд возобновит работу с ограничениями 1 апреля 11:08
Путин поручил усовершенствовать работу опеки 11:02
Ян и Махачев успешно прошли взвешивание, Аскаров превысил лимит 10:57
США угрожают России стратегическими бомбардировщиками в Норвегии 10:54
Оперштаб: Ещё 1922 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:47
Байден продлил на год режим санкций в отношении Ирана 10:39
Рогозин поблагодарил США за "пинок" для снижения цен на запуск ракет 09:58
"Бостон" сокрушил "Вашингтон", Овечкин сыграл с полезностью "минус 4" 09:58
Пентагон начал проверку возможного взлома сетей через Microsoft Exchange 09:08
Попова взяла под личный контроль ситуацию с отравлением в Красноярске 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 11:17
Рубрика: Общество

Учительская "РГ": Как увлечь ребенка-гуманитария математикой?

Текст: Мария Голубкова
Как увлечь ребенка - чистого гуманитария - математикой? Как можно изменить этот школьный предмет? В рубрике "Учительская "РГ" выступает финалист конкурса "Учитель года России - 2020", учитель математики гимназии № 166 Санкт-Петербурга Иван Меньшиков.
Фото: 166гимназия.рф Фото: 166гимназия.рф
Фото: 166гимназия.рф

- Иван Андреевич, что вы говорите школьникам, когда те жалуются, что производные, функции, интегралы и параболы им в жизни никогда не пригодятся?

Иван Меньшиков: Важен индивидуальный подход. Некоторым ученикам эти темы потребуются для успешной учебы в вузе, других удается заинтересовать внутренней красотой математических идей и концепций, а кому-то интересно понять, в каких контекстах применяются те или иные абстрактные математические понятия, какую роль они играют в науке и культуре.

Математика открывает двери не только в ИТ профессии, но и многие другие сферы

- Что бы вы изменили в программе по своему предмету и в ЕГЭ? Как увлечь ребенка - чистого гуманитария - математикой?

Иван Меньшиков: Главная задача ЕГЭ по математике - распределение абитуриентов по вузам - не относится к школе напрямую. Я считаю, что школа не должна превращаться в 11-летние курсы подготовки к ЕГЭ, должна иметь возможность самостоятельно выдавать аттестат без учета этих экзаменов. Что касается школьного курса математики, то первые шесть лет он посвящен тем разделам, которые неизбежно пригодятся каждому взрослому человеку: навыки работы с целыми числами, дробями, процентами, умение решать простые задачи и уравнения. Дальнейший курс 7-11 классов исторически сложился в виде подготовки к обучению в техническом вузе, и, наверное, его стоит сделать более вариативным, в том числе, в интересах будущих специалистов в общественных и гуманитарных науках.

Полную серию интервью с лучшими учителями России читайте на полосе "Образование" в "Российской газете".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 022 случая COVID-19 в 85 регионах
Правительство выделит 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"
В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Украина пообещала отделиться от энергосистем России и Беларуси в 2022 году
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России