Учительская "РГ": Как увлечь ребенка-гуманитария математикой?

Как увлечь ребенка - чистого гуманитария - математикой? Как можно изменить этот школьный предмет? В рубрике "Учительская "РГ" выступает финалист конкурса "Учитель года России - 2020", учитель математики гимназии № 166 Санкт-Петербурга Иван Меньшиков.

- Иван Андреевич, что вы говорите школьникам, когда те жалуются, что производные, функции, интегралы и параболы им в жизни никогда не пригодятся?

Иван Меньшиков: Важен индивидуальный подход. Некоторым ученикам эти темы потребуются для успешной учебы в вузе, других удается заинтересовать внутренней красотой математических идей и концепций, а кому-то интересно понять, в каких контекстах применяются те или иные абстрактные математические понятия, какую роль они играют в науке и культуре.

- Что бы вы изменили в программе по своему предмету и в ЕГЭ? Как увлечь ребенка - чистого гуманитария - математикой?

Иван Меньшиков: Главная задача ЕГЭ по математике - распределение абитуриентов по вузам - не относится к школе напрямую. Я считаю, что школа не должна превращаться в 11-летние курсы подготовки к ЕГЭ, должна иметь возможность самостоятельно выдавать аттестат без учета этих экзаменов. Что касается школьного курса математики, то первые шесть лет он посвящен тем разделам, которые неизбежно пригодятся каждому взрослому человеку: навыки работы с целыми числами, дробями, процентами, умение решать простые задачи и уравнения. Дальнейший курс 7-11 классов исторически сложился в виде подготовки к обучению в техническом вузе, и, наверное, его стоит сделать более вариативным, в том числе, в интересах будущих специалистов в общественных и гуманитарных науках.

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