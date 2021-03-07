Большунов расплакался после объявления о дисквалификации Клебо

Российский лыжник Александр Большунов эмоционального отреагировал на новость о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо.

Как сообщает championat.com, Большунов заплакал после новости о наказании Клебо. Напомним, в ходе борьбы за первое место в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, Клебо и Александр столкнулись, в результате чего у россиянина сломалась палка.

Большунов стал третьим, вторым - Эмиль Иверсен, а Клебо выиграл гонку. После инцидента собралось жюри, которое посчитало действия норвежца неумышленными. Однако чуть позже стало известно о дисквалификации Клебо.