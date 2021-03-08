Чемпионат мира по лыжным гонкам, проходивший в немецком Оберстдорфе, завершился грандиозным скандалом. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо зарубились за победу в финишном створе классического марафона на 50 км. В итоге, "золото" не досталось ни тому, ни другому: титул "короля лыж" неожиданно для себя получил еще один представитель Норвегии - Эмиль Иверсен.

Еще ни разу в Оберстдорфе Большунов и Клебо не выясняли отношения один на один. Дуэль двух гениев состоялась лишь под самый занавес ЧМ-2021 и с отрывом стала самым ярким событием турнира. После изнурительных 50 км Большунов вышел на финишную прямую первым. Клебо попытался его обогнать, но невольно сломал россиянину палку. В итоге, Александр пересек финишную линию не только после Клебо, но и накатившего Иверсена.

Большунов в сердцах отбросил кусок палки, развел руками, а потом сел и заплакал. Но это было только начало другого марафона, марафона нервов. Российская сторона не сдалась и подала протест на действия Клебо. Жюри после полуторачасовых дискуссий согласилось с доводами россиян и дисквалифицировало Клебо. Только нам от этого - лишь моральное удовлетворение. Большунов все равно остался без "бронзы".

Разобрать ситуацию с Большуновым и Клебо, а также подвести итоги ЧМ-2021 по лыжным гонкам корреспондент "РГ" попросил призера Олимпийских игр, а ныне главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Крянина.

Сергей Михайлович, объясните как профессионал, что же произошло в эпизоде с Клебо и Большуновым?

Сергей Крянин: Клебо нарушил правила однозначно. Предписано, что человек, который идет впереди, имеет преимущество выбора финишного коридора. Впереди был Саша, он выбрал коридор, начал в него заходить, а Йоханнес сделал ошибку. Норвежцу нужно было перестроиться и искать другой коридор, а он полез в тот же, что выбрал Александр. Йоханнесу либо не хватило времени, либо он выбрал неверную тактику. Но вы понимаете, что 50 км - большая дистанция, и в конце голова работает уже иначе. Возможно, поэтому Клебо допустил ошибку, которая так или иначе оставила Большунова без медали.

Удивились, что жюри гонок удовлетворило протест российской стороны? К нам нечасто прислушиваются…

Сергей Крянин: Думаю, что если бы жюри не удовлетворило наш протест, был бы большой ажиотаж. Не знаю, как бы потом к этим людям все относились. Но там все же сидят здравомыслящие люди. Они упирали на правила: было нарушение - получай наказание.

Справедливо, что, в итоге, "золото" получил не Большунов и даже не Клебо, а Иверсен?

Сергей Крянин: Это спорт. По правилам, кто первый пересечет линию, тот и победитель. И не важно, что происходило в конце. То, что Клебо сломал Большунову палку, в протоколе не фиксируется. Конечно, все всё понимают, и мое мнение таково, что в финишном створе Саша не отдал бы "золото" и был бы первым, будь у него в соперниках Клебо или Усэйн Болт. Но произошло так, как произошло. Сейчас нужно просто все осознать. Большунов и Клебо - ребята одного возраста, ребята молодые. Саша - дистанционщик, Клебо - спринтер, но Большунов в спринте подтягивается, Йоханнес - в дистанционных гонках. Все это только способствует интересу к нашему виду спорта. Не исключаю, что это противостояние - на десятилетие.

Сергей Крянин: Если бы не сломанная палка, Большунов взял бы "золото", будь у него в соперниках даже Усэйн Болт

Если подвести итоги этого чемпионата мира, можно его назвать удачным для России?

Сергей Крянин: Чемпионат мира - удачный. Есть золотая медаль, которой давно не было. Сейчас в команде мы имеем лучшего лыжника мира, ребята где-то рядом, девчонки кусаются, им полшага до пьедестала не хватает. Идет борьба в основном двух школ, российской и норвежской, к ним подтягивается шведская - и они борются за медали. А нам остается выстраивать систему, чтобы и дальше подрастали молодые ребята, девчата, которые будут оказывать конкуренцию Норвегии и Швеции. Сейчас Большунов борется один с четырьмя-пятью норвежцами, а если в эту группу еще и наших пять-шесть человек подтянуть, тогда будет намного интереснее.

Меньше чем через год - Олимпиада в Пекине. Какие у нас резервы для усиления?

Сергей Крянин: В первую очередь ребята и девушки должны поверить в себя. Вы сами наблюдаете качели в результатах. Но это все оттого, что человек настраивается или не настраивается. А надо работать над психологией, чтобы было постоянство в результатах. А еще нам нужна хорошая конкуренция. Если бы у нас было не три-четыре девчонки высокого уровня, а семь-восемь, результаты пошли бы вверх стремительно. У ребят конкуренция есть, молодые подрастают.