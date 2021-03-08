Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения

"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний успешно завершены 259.
Ранее минэнерго Белоруси опровергло информацию о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока атомной электростанции.