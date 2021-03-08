Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения

Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь запитан от сети, а его отключения были плановыми. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявляет минэнерго Беларуси.

"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - говорится в сообщении. Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС В нем также отмечается, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний успешно завершены 259. Ранее минэнерго Белоруси опровергло информацию о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока атомной электростанции.

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