Топ-5 новых кроссоверов для женщин

"РГ" предлагает обзор новых кроссоверов, которые должны заинтересовать российских женщин. Эти автомобили либо уже начали продаваться, либо поступят к дилерам в ближайшие недели.

Mazda CX-30

Долгожданный компактный кроссовер Mazda CX-30 предлагается у нас в трех комплектациях - Drive, Active и Supreme, и именно топовый вариант Supreme ориентирован на женщин в наибольшей степени. Впрочем, уже в базе японский SUV прекрасно оснащен и защищен (предлагается семь подушек безопасности, включая коленную), ABS, ESP, полностью светодиодные фары, медиасистема с 8,8-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, датчики света и дождя и многое другое.

В топовой комплектации прекрасный пол наверняка заинтересуют такие блага, как электропривод регулировок сиденья водителя, датчики парковки спереди, система кругового обзора.

Бензиновый 2-литровый "атмосферник" на 150 л.с. сочетается как с 6-ступенчатой механикой, которая больше подойдет драйверам-мужчинам, так и с 6-диапазонным автоматом, представляющим для женщин наибольший интерес ввиду плавности работы и удобства переключений. Динамика ускорения и торможения, равно как настройки рулевого управления и ESP, устроят даже любительниц активной езды.

В копилке достоинств находятся также яркий и ультрамодный дизайн, мощный защитный обвес из некрашеного пластика (защитит от нежелательных контактов с препятствиями), светодиодная оптика (уже в базе), дорожный просвет 180 мм (облегчит езду вне асфальта).

Пятая дверь здесь электрифицирована в дорогих комплектациях, и это аргумент для девушек-"шопоголиков" (загрузка/погрузка облегчена). Багажник, правда, не рекордных размеров - на 295 л., да и больших запасов места на "галерке" не наблюдается. Иными словами, Mazda CX-30 - это отличный вариант для незамужних и активных "эгоисток". Вилка цен на модель составляет 1 650 000 - 2 154 000 рублей.

Peugeot 2008

Новый 2008-ой бьет наповал ярким и даже провокационным дизайном, а потому наверняка привлечет модниц. В то же время в салоне не тесно. В сравнении с предшественником новинка прибавила 141 мм (4300 мм) к длине, +30 мм к ширине (1770 мм) и +67 мм (2605 мм) к колесной базе.

На заднем сиденье вполне можно разместить близких родственников, а водительское место организовано для поборниц авангарда и спортивности. Цифровая приборка с несколькими слоями данных и крупными цифровыми данными скорости отлично читается. Центральный дисплей на 10 дюймов снабжен не очень крупной, но четкой картинкой системы кругового обзора и навигации Tom-Tom. Миниатюрный, имиджевый, овальный руль легко крутить, и он имеет обширные настройки.

Сиденья радуют развитым профилем и электрорегулировками с функцией массажа (у водительского места). В старшей комплектации есть беспроводная зарядка, большой панорамный люк, четыре USB-слота и такие полезнейшие функции, как адаптивный свет, система считывания дорожных знаков и контроля слепых зон. Багажник вместителен (434 л) и снабжен двухуровневым полом. Жаль лишь, что у машин испанской сборки мал список "теплых опций".

Не предлагаются подогревы дивана, всей площади лобового стекла и руля. Нет также системы бесключевого доступа и адаптивного круиза, что, как ни крути, минус. И тем не менее достоинства перевешивают. К примеру, старший 1,2-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 130 л.с. очень бодрый, а 6-диапазонная автоматическая трансмиссия - плавная и шустрая.

Полного привода, как и у предшественника, не предлагается, но фирменная система выбора режимов движения Grip Control выступает в качестве отличной альтернативы, позволяя адаптировать передний привод к движению по сложным поверхностям.

Volkswagen Tiguan

Как и предшественник, обновленный Volkswagen Tiguan не случайно расходится как горячие пирожки, и кассу немецкой марке делают не в последнюю очередь женщины. Они клюют в равной мере на вечную классику и в то же время яркие новшества в дизайне типа модной светодиодной оптики, которая в старших комплектациях может быть адаптивной.

Любительниц погонять точно привлечет спортивное исполнение R-Line, отличающееся более агрессивным дизайном и 19-дюймовыми колесами. На колесную базу приходится 2681 мм, что выливается в достаточно просторный салон, а дорожный просвет насчитывает приличные 200 мм. Внутреннее убранство монументальностью и качеством отделки вызывает ассоциации со старшим SUV Touareg.

"Приборка" может быть цифровой, как и блок управления зональным "климатом". Багажник способен вместить 615 л поклажи при пятиместной компоновке. Ну и, конечно, женщины оценят двойной пол и электропривод пятой двери. Бензиновые силовые агрегаты хорошо известны: 1,4 л и 2 л., движки в равной мере "динамичные" и проверенные. Коробки - 6-ступенчатая механика, 6- и 7-ступенчатый преселективный робот. Доступна как переднеприводная модификация машины, так и полноприводная версия.

Любой из этих вариантов подойдет тем дамам, которые ценят выверенную эргономику и эталонную по меркам SUV управляемость. Наиболее логичным для женщин выглядит выбор в пользу 2-литрового мотора, который выдает 180 л.с. Разгон до 100 км/ч у такого автомобиля в пределах 8 секунд, весьма бодро. Между тем опциональная полноприводная трансмиссия 4Motion с многодисковой электрогидравлической муфтой Haldex, отбирающей момент на задние колеса, рекомендована для женщин, регулярно выезжающих за город. Упомянем также комфортный и напичканный электроникой салон.

"Навороченные" исполнения могут похвастать виртуальными приборами, бесключевым доступом, адаптивным "круизом", адаптивными фарами, электроприводом пятой двери, "автопарковщиком", системой кругового обзора и обширным пакетом теплых опций.

Kia Sorento

Sorento не случайно победил в номинации "Лучший большой кроссовер" в недавнем конкурсе Women"s World Car of the Year. SUV четвертого поколения стал краше и солиднее, набрал целую армию электронных помощников и по-прежнему демонстрирует асфальтовый характер управляемости. Увеличение колесной базы на 35 мм добавило места в салоне, причем просторнее стало также и на опциональном третьем ряду. Если "коробочка полна", багажник вмещает 187 л.

Если же на борту пятеро, и детские креслица сложены, в отсек войдет уже от 616 до 821 л в зависимости от положения дивана, смещающегося продольно. Салон радует отличной отделкой и электронными "фишками", такими как единый блок 12,3-дюймовой цифровой "приборки" и 10,25-дюймового центрального тачскрина.

При включении поворотника сюда транслируется картинка с камеры контроля слепой зоны, что способствует безопасной езде. Мультимедиа позволяет запоминать профили настроек разных водителей и подключать гаджеты по Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, на борту может быть до девяти USB-разъемов, два 12 вольтовых гнезда и беспроводная зарядка для смартфонов - хватит для всех членов семьи. Упомянем также информативную систему кругового обзора, проекционный дисплей и комплекс электронных помощников Drive Wise, объединяющий адаптивный круиз, ассистент перестроения, систему предотвращений фронтальных столкновений и помощника при выезде с парковки задним ходом.

Для заказа доступны машины с бензиновым 2,5-литровым 180-сильным "атмосферником" и 6-диапазонным "автоматом", а также варианты с 2,2-литровым 199-сильным турбодизелем в связке с 8-ступенчатым преселективным "роботом". Причем передний привод можно выбрать только для начальных бензиновых исполнений.

На бездорожье дизельная машина даст фору бензиновой, однако горожанкам больше подойдет переднеприводный бензиновый вариант, он же - самый доступный. Во всех случаях предлагается фирменная системы выбора режимов движения. Цены начинаются с 2 199 900 рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Рестайлинговая версия Mitsubishi Eclipse Cross 2021 модельного года предлагает женщинам коктейль из фирменной надежности и японского авангарда. Внешность обновленных машина стала в равной мере более модной и агрессивной, а оптика - более эффективной. Модернизированный SUV сохранил колесную базу 2670 мм, с которой в салоне на 5 мест столь же просторно, как и прежде. Благодаря новым модным бамперам "японец" стал длиннее на 40 мм (4545 мм.).

При этом инженерам удалось добиться прибавки пространства в багажном отсеке, который теперь вмещает 331 литр вместо 310 л. по стандарту VDA. Кроссовер предложен у нас в трех версиях исполнения, два из которых оснащены 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбодвижком, знакомым по дореформенной модели модели, и 2-литровым бензиновым "атмосферником" той же мощности.

В связке с турбодвигателем предлагается вариатор и полный привод, с "атмосферником" - вариатор и передний привод. Оба двигателя легко "переваривают" бензин марки АИ-92, и мы бы рекомендовали для дам турбированную версию. Не только потому что ее можно заполучить с трансмиссией 4х4 и ездить на дачу, а поскольку такой автомобиль резвее и предлагает больше тяги на "низах", что трудно переоценить в формате городской езды и на проселке.

Продажи рестайлингового Mitsubishi Eclipse Cross запланированы на апрель. В зависимости от версии кроссовер может быть оснащен адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга "слепых" зон, адаптивными фарами, системой помощи при перестроении, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, панорамной крышей с люком с электроприводом. Иными словами, оснащение богатое, а средства безопасности на должном уровне.

Обещана также и заметно улучшенная управляемость - инженеры установили новые пружины и более крупные амортизаторы в задней многорычажной подвеске. Вилка цен составит 2 379 000 до 2 719 000 рублей. Напомним, что актуальная версия Mitsubishi Eclipse Cross с приводом на передние колеса стоит в России от 2 180 000 рублей, с полным приводом - от 2 526 000 рублей.