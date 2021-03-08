Вяльбе назвала Большунова королем

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Александра Большунова королем.

На завершившемся чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе Большунов завоевал больше всех медалей. На счету россиянина - золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронза в командном спринте.

В воскресенье во время финиша гонки на 50 км из-за норвежца Йоханнеса Клебо россиянин сломал палку и стал третьим. После дисквалификации Клебо Большунов стал вторым.

Елена Вяльбе поддержала российского спортсмена, назвав его королем.

"Наш король! Несмотря ни на что. Спасибо, наши дорогие болельщики! Вчерашняя гонка стала очень непростой для нас всех. Остается надеяться, что этот прецедент будет толчком для внесения изменений в правила FIS. Следующий сезон будет особенно сложным для нашей команды. Ваша поддержка очень нужна и важна будет для нашей сборной. Мы всей командой в этот весенний день поздравляем прекрасных дам с праздником", - написала Вяльбе в Instagram.