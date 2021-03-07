Клебо признался, что ему непросто будет смириться с дисквалификацией

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Напомним: Клебо занял первое место, однако на финишной прямой он столкнулся с лидировавшим Александром Большунов, в результате чего у россиянина сломалась палка. После гонки судьи рассмотрели этот инцидент. По итогу Клебо схлопотал дисквалификацию, "золото" досталось еще одному норвежцу Эмилю Иверсену, а вторым стал Большунов.

"Мне показалось, что Большунов хотел выдавить меня с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я победил. Будет непросто смириться с наказанием", - сказал Клебо журналистам.