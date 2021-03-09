АвтоВАЗ в скором времени ликвидирует дефицит пятидверных Niva Legend

Сегодня, 9 марта 2021 года, на АвтоВАЗе возобновилась сборка Lada Niva Legend в пятидверном кузове. Как сообщает группа AvtoVAZ News, в настоящее время дневной план - 45 автомобилей, в дальнейшем количество внедорожников, собранных за смену, увеличат до 65 единиц.

Выпуск пятидверного исполнения модели был прекращён из-за нехватки комплектующих. Сборка Lada Niva Legend 5 дв. не осуществлялась более месяца, что, как ранее сообщала "РГ", привело к дефициту автомобилей в дилерской сети.

По слухам, в этом году "пятидверка" может навсегда покинуть конвейер АвтоВАЗа, однако эта информация не нашла подтверждения у официальных представителей компании. В пику этим данным можно привести статистику: на длиннобазный вариант "Легенды" приходится примерно 25% от общего объёма реализуемых Lada Niva Legend. Поэтому пока весомых причин отказываться от модели нет.

Пятидверная Lada Niva Legend продаётся в России с 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра и 5-ступенчатой "механикой", внедорожник оснащён системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. Цена на модель стартует от 644 900 рублей.