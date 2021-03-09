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09.03.2021 13:05
Рубрика: Легковые авто

Фура с надписью "Ты сможешь" не смогла проехать под мостом

Текст: Григорий Гомельчук

В британском графстве Оксфордшир под железнодорожным мостом застряла огромная оранжевая фура с надписью "Ты сможешь" (You can do it) на боку - кажется, водитель воспринял лозунг с излишним энтузиазмом.

Фото: iStock
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Мост оказался слишком низок, а фура слишком высока. Свидетели происшествия рассказывают, что попавший в ловушку грузовик пытался сдать назад, но его ведущие колеса беспомощно проскальзывали. В дело пришлось вмешиваться экстренным службам, которые выдернули грузовик из-под моста с помощью эвакуатора.

На дороге, конечно же, возникла пробка, кроме того, железнодорожникам пришлось на некоторое время приостановить движение поездов по мосту, так как был риск повреждения конструкции.