Фура с надписью "Ты сможешь" не смогла проехать под мостом

В британском графстве Оксфордшир под железнодорожным мостом застряла огромная оранжевая фура с надписью "Ты сможешь" (You can do it) на боку - кажется, водитель воспринял лозунг с излишним энтузиазмом.

Мост оказался слишком низок, а фура слишком высока. Свидетели происшествия рассказывают, что попавший в ловушку грузовик пытался сдать назад, но его ведущие колеса беспомощно проскальзывали. В дело пришлось вмешиваться экстренным службам, которые выдернули грузовик из-под моста с помощью эвакуатора.

На дороге, конечно же, возникла пробка, кроме того, железнодорожникам пришлось на некоторое время приостановить движение поездов по мосту, так как был риск повреждения конструкции.