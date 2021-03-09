Интеграция РФ и Беларуси повысит общую конкурентоспособность двух стран

Интеграционная работа, проводимая между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, нацелена на повышение общей конкурентоспособности двух государств. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Российский дипломат отметил, что за последние два года между странами была наработана новая практика в системе отношений между государственными структурами. "Очень содержательная работа, и она уж точно была не без споров и дискуссий, и в большинстве случаев обоснованной. Но эта работа подчинена одному - чтобы объединить экономические потенциалы стран в пользу повышения совместной конкурентоспособности", - отметил Мезенцев.

Он также добавил, что результатом этой работы должны стать действующие совместные российско-белорусские производства. "И вот реальные совместные производства с выпуском конкурентоспособной, современной, востребованной, в том числе на рынках третьих стран, продукции - это, конечно, магистральное движение вперед", - заметил российский посол.

Мезенцев подчеркнул, что согласование дорожных карт в рамках Союзного государства, особенно на завершающем этапе, должно происходить без давления. "Не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся... Без давления, подчеркиваю", - отметил Мезенцев. Он также предположил, что возможным дополнительным сплачивающим фактором для двух стран на пути интеграции могла бы стать символика Союзного государства. При этом посол РФ подчеркнул, что ему неизвестно, ведется ли работа на этом направлении.