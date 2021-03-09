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09.03.2021 10:37
Рубрика: Легковые авто

Kia показала первые изображения новой модели EV6

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В первом квартале компания Kia презентует новую модель - электрокар, который будет называться EV6 и положит начало новой эре дизайна автомобилей корейского автопроизводителя.

Фото: Пресс-служба Kia.
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По словам шеф-дизайнера Kia Карима Хабиба, новый EV6 является олицетворением цели компании: создание физического образа бренда через смелые и оригинальные электромобили, отвечающие новому слогану "Движение, которое вдохновляет". Новая философия дизайна была разработана с целью показать смещение акцентов Kia на электрификацию модельного ряда.

В компании рассказали, что название всех электрокаров будет начинаться с префикса EV, за которым следует цифра, соответствующая положению авто в модельной линейке.

Никаких технических подробностей о новом EV6 в Kia не сообщили, кроме того, что новинка создана на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Напомним, что она лежит в основе Hyundai Ioniq 5, представленного в конце февраля этого года. Предполагается, что у EV6 и Ioniq 5 силовая установка и варианты ёмкости тяговых батарей будут одинаковыми.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia