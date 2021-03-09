Новости

Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021" 08.03.2021
Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021" 08.03.2021
Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine 08.03.2021
Представитель рассказал о состоянии заболевшей COVID артистки Лядовой 07.03.2021
Автор песни "Пусть бегут неуклюже" госпитализирован в Москве 07.03.2021

На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри"

Новости
    09.03.2021, 10:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Забавный курьёз сопровождал онлайн-премьеру "Тома и Джерри": ночью 9 марта зрители HBO Max, включив новый фильм о коте и мышонке, получили... режиссёрскую версию "Лиги справедливости" Зака Снайдера, которая должна выйти 18 марта (в том числе - в России).

Фото: kinopoisk.ru
В "Ванде/Вижне" раскрыли значение Алой Ведьмы для киновселенной Marvel

В HBO заявили, что быстро исправили недоразумение, но ряд пользователей Сети утверждают, что смогли посмотреть более полутора часов - во всяком случае, не менее нескольких десятков минут, прежде чем на законном месте появились Том и Джерри.

Так что фанатам Снайдера теперь стоит опасаться спойлеров, которыми наводнились соцсети.

Общий хронометраж Snyder Cut, напомним, должен составить 4 часа.

Театральная премьера "Тома и Джерри" в РФ состоялась ранее.

Новости

Эротический триллер с Дугласом "Роковое влечение" станет сериалом 07.03.2021
Ольга Бузова объявила кастинг для перезапуска "Дома 2" 07.03.2021
Авторы "Очень странных дел" и Спилберг экранизируют Стивена Кинга 06.03.2021
Николас Кейдж женился в пятый раз 06.03.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В "Ванде/Вижне" раскрыли значение Алой Ведьмы для киновселенной Marvel 06.03.2021
Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене 06.03.2021
Травести-сериал Райана Мёрфи "Поза" закрывается 06.03.2021
⧣ видео
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка" 05.03.2021
Эдди Мерфи заставили взять в "Поездку в Америку" белого актера 04.03.2021
Видео: певица Валерия не узнала мужа в облике ананаса 02.03.2021
⧣ интернет
Фото: www.kinopoisk.ru
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ 05.03.2021
Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии 02.03.2021
Трейлер экранизации Mortal Kombat установил новый рекорд 26.02.2021