На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри"

Забавный курьёз сопровождал онлайн-премьеру "Тома и Джерри": ночью 9 марта зрители HBO Max, включив новый фильм о коте и мышонке, получили... режиссёрскую версию "Лиги справедливости" Зака Снайдера, которая должна выйти 18 марта (в том числе - в России).

В HBO заявили, что быстро исправили недоразумение, но ряд пользователей Сети утверждают, что смогли посмотреть более полутора часов - во всяком случае, не менее нескольких десятков минут, прежде чем на законном месте появились Том и Джерри.

Так что фанатам Снайдера теперь стоит опасаться спойлеров, которыми наводнились соцсети.

Общий хронометраж Snyder Cut, напомним, должен составить 4 часа.

Театральная премьера "Тома и Джерри" в РФ состоялась ранее.