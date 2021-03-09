На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри"

Забавный курьёз сопровождал онлайн-премьеру "Тома и Джерри": ночью 9 марта зрители HBO Max, включив новый фильм о коте и мышонке, получили... режиссёрскую версию "Лиги справедливости" Зака Снайдера, которая должна выйти 18 марта (в том числе - в России).
В HBO заявили, что быстро исправили недоразумение, но ряд пользователей Сети утверждают, что смогли посмотреть более полутора часов - во всяком случае, не менее нескольких десятков минут, прежде чем на законном месте появились Том и Джерри.
Так что фанатам Снайдера теперь стоит опасаться спойлеров, которыми наводнились соцсети.
Общий хронометраж Snyder Cut, напомним, должен составить 4 часа.
Театральная премьера "Тома и Джерри" в РФ состоялась ранее.
@hbomax I'm trying to watch Tom & Jerry but instead it's playing the Synder Cut— leirbag (@gbral_) March 8, 2021
I doubt this is how Tom & Jerry starts off pic.twitter.com/RnkmFBR728