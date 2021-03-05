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Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ

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    05.03.2021, 11:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Официальная российская премьера режиссёрской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера состоится одновременно с мировой.

Фото: kinopoisk.ru
Universal вновь перенесла премьеры "Форсажа 9" и новых "Миньонов"

Четырёхчасовой фильм выйдет 18 марта в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD".

Отмечается, что Snyder Cut будет доступен и в дубляже, и с оригинальной английской дорожкой с русскими субтитрами.

Ранее Снайдер сообщил, что фильм будет разбит на шесть частей, озвучив их названия, которые позволяют сделать некоторые предположения о содержании нового варианта "Лиги справедливости".

Кроме того, Зак недавно пообещал выпустить чёрно-белую версию, которую назвал своей любимой.

Трейлер ленты можно посмотреть здесь.

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