Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ

Официальная российская премьера режиссёрской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера состоится одновременно с мировой.

Четырёхчасовой фильм выйдет 18 марта в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD".

Отмечается, что Snyder Cut будет доступен и в дубляже, и с оригинальной английской дорожкой с русскими субтитрами.

Ранее Снайдер сообщил, что фильм будет разбит на шесть частей, озвучив их названия, которые позволяют сделать некоторые предположения о содержании нового варианта "Лиги справедливости".

Кроме того, Зак недавно пообещал выпустить чёрно-белую версию, которую назвал своей любимой.

Трейлер ленты можно посмотреть здесь.