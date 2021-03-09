Новая Skoda Octavia Pro: больше места в салоне и огромный планшет

Skoda рассказала о длиннобазном варианте Octavia, который получил приставку Pro к названию. Кроме дополнительного пространства лифтбек обзавёлся новыми бамперами и мультимедиа с увеличенным дисплеем.

Skoda Octavia Pro имеет колёсную базу на 44 мм больше, чем обычная версия: 2730 мм. В результате этого и установки комплекта бамперов в стиле "заряженной" Octavia RS габаритная длина выросла на 64 мм - до 4753 мм.

В салоне отличия заключаются в мультимедийной системе диагональю 12 дюймов. Напомним, у "обычной" Octavia размер тачскрина меньше и составляет 10.25 дюйма. Также Octavia Pro получила трёхспицевый руль, в то время как у лифтбека со стандартной колёсной базой он двухспицевый.

Skoda Octavia Pro оснащается турбированным 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Skoda Octavia Pro будет уникальным предложением для китайского рынка, где новинку будут продавать параллельно с прошлой, третьей генерацией лифтбека. Напомним, что лонг-вариант есть и у китайского Hyundai Sonata.

В России продажи новой Octavia стартовали в конце 2020 года, однако вскоре после этого выдача автомобилей клиентам была прекращена в связи с обнаруженной ошибкой в программном обеспечении ЭРА-ГЛОНАСС. В настоящее время компания решила проблему, и в скором времени ключи от автомобилей будут переданы владельцам. Цена на лифтбек начинается от 1 443 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.