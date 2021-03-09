Куривший в храме Читы подросток получил 120 часов обязательных работ

В Чите мировой суд назначил подростку, который закурил в храме, 120 часов обязательных работ.

"Несовершеннолетний вину признал, раскаялся, принес извинения прихожанам", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Напомним, в июле прошлого года юноша 2002 года рождения зашел в городской храм и прикурил от церковной свечи. Свои действия снял на видео и выложил в соцсесть. СК завел уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Позднее подросток записал обращение с извинениями, где заявил, что никого не хотел обидеть своим поступком.