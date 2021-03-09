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Рубрика: Происшествия

Омского Мимино осудили на 12 лет за убийство из ревности

Текст: Наталья Граф (Омск)
Азовский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении самого известного в Сибири водителя маршрутки Вадима Остапова, называвшего себя "омским Мимино". Он признан виновным в убийстве коллеги на почве ревности.

В июле 2019 года 50-летний водитель маршрутки был обнаружен застреленным в своем автомобиле на выезде из села Трубецкое. Следователи предположили, что это суицид. Но уже через несколько часов версия изменилась. По подозрению в убийстве был задержан односельчанин погибшего - Вадим Остапов. Как выяснилось, по деревне давно ходили слухи о том, что супруга Остапова крутила роман с убитым.

В ямальском селе произошло тройное убийство

Как было установлено в суде, ревнивец отпилил ствол и приклад охотничьего ружья и самостоятельно изготовил обрез, который испытал в лесу. На следующий день он дождался, когда соперник отправится на работу, и сел к нему в автомобиль Ford Transit на пассажирское сиденье.

- Когда маршрутка выехала на трассу, Остапов достал обрез ружья и нанес им водителю не менее 6 ударов по голове, - сообщила "РГ" представитель СУ СР по Омской области Лариса Болдинова.

А когда тот потерял сознание, Остапов добил его выстрелом в голову, зачистил следы преступления и отправился домой. Этим же утром он пришел на прием в сельский ФАП - как ни в чем не бывало.

Выяснилось, что Остапов был неоднократно судим. Последний срок отбывал за тяжкое преступление - из ревности порезал ножом приятеля первой супруги. Но после освобождения решил "жить по совести". Женился, взял в аренду микроавтобус и решил возить абсолютно бесплатно неимущих селян.

Однако конкурентам такая благотворительность пришлась не по нраву. Остапову угрожали, прокалывали колеса, даже разбили очки. Но извоз он не бросил. Завел на YouTube канал "Омский Мимино" и начал рассказывать о своих злоключениях в прямом эфире. На защиту маршрутчика встали люди из разных уголков страны. В деревню начали съезжаться журналисты. Так сельский маршрутчик стал знаменитым.

- "Мимино" - мой любимый фильм. Он о том, как не потерять себя, - рассказывал тогда Остапов. - И я, как главный герой, хочу приносить людям радость.

А когда "Мимино из Сибири" показали в популярном телешоу, в деревню пошли денежные переводы на "Газель" для добрых дел. Подержанный микроавтобус Вадим действительно купил. Но, по словам односельчан, с тех пор бесплатно никого больше не возил. Увлекся общественной деятельностью.

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После задержания Остапов признал вину в убийстве соперника. Однако потом отказался от своих слов и заявил, что признательные показания он давал под "психологическим прессом".

- Несмотря на это, сторона обвинения представила суду совокупность доказательств, позволивших суду вынести обоснованное решение по делу, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Приговором суда омскому Мимино назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Помимо этого он должен выплатить супруге погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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