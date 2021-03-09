В Югре завершили утилизацию углеводородов после аварии на Оби

Накануне вечером прекратился выжиг продукта из отсеченного участка газопровода в Югре, где в минувшие выходные произошел прорыв возле Нижневартовска.

По данным "СибурТюменьГаз" на 22:00 восьмого марта, на Оби есть точечное остаточное тление на снегу.

"Для безопасности населения и недопущения случаев выхода на лед берега реки контролируют сотрудники службы безопасности предприятия и оперативные службы Нижневартовского района", - передает пресс-служба газоперерабатывающей компании

В ближайшее время ее специалисты вместе с представителями надзорных ведомств обследуют участок газопродуктопровода.

Напомним, в акватории Оби в результате разлива углеводородов вспыхнул пожар, отмечалось факельное горение на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадал 60-летний мужчина: он находился в снегоходе, который пересекал в это время реку (предварительно, искра от транспортного средства и стала причиной возгорания). У рыбака диагностированы ожоги, ему назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в газоперерабатывающей компании, участок, где случилась авария, 2001 года постройки. Экспертиза промышленной безопасности была проведена в прошлом году: на участке дефектов обнаружено не было.

"После обнаружения пропуска участок газопродуктопровода был локализован, оставшиеся в нем продукты газопереработки были утилизированы прежде всего через предусмотренные проектные решения (амбары дожига), небольшая часть - через открытое горение. Кроме того, одновременно организовано опорожнение трубопровода по проектным схемам", - пояснил ранее гендиректор "СибурТюменьГаз" Александр Тепляков.

Эксперты возьмут пробы воды и воздуха в районе аварии. Местным жителям временно запретили ловить в этом месте рыбу. По факту происшествия проводится прокурорская проверка.