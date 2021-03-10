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10.03.2021 12:09
Рубрика: Культура

Денис Мацуев: Людмила Лядова была настоящим самородком

Текст: Инга Бугулова

Настоящим самородком назвал Людмилу Лядову Денис Мацуев. По его словам, знаменитая пианистка и композитор была "удивительно веселым, добрым человеком". Народная артистка, лауреат Государственных премий Людмила Лядова, напомним, ушла из жизни от осложнений коронавируса. Ей было 95 лет.

"Это удивительно светлый человек какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии… Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, это невероятное чувство юмора и, конечно, самое главное - мелодизм её музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией", - цитирует Дениса Мацуева RT.

Он также отметил, что уход Людмилы Лядовой - огромная потеря и удар для российской культуры. Пианист уверен - песни композитора всегда будут жить на сцене.

"Потому что такая музыка должна звучать для оптимизма… Она была настоящий самородок, которая служила сцене и служила нашей культуре", - подытожил Мацуев.

О смерти Людмилы Лядовой стало известно утром 10 марта. В конце февраля она попала в больницу из-за тяжелого течения COVID-19. Последнее время она находилась в реанимации из-за ухудшения состояния. За свою жизнь Людмила Лядова написала музыку к более чем 800 песням.

Культура Музыка Классика Общество Утраты

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