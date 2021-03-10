Сделай анализ сам
Пермские ученые разработали модель прибора, способного обнаружить 12 видов коронавирусов. Главное - экспресс-анализ человек может сделать сам в домашних условиях.
С помощью прибора можно за пять минут определить наличие инфекции в организме человека и животных, уверяет доктор технических наук из Пермского политехнического университета Сергей Костарев. "Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, - поясняет он, - поэтому появляются их новые штаммы. Сегодня важно ускорить процесс выявления инфицированных людей, чтобы сократить распространение инфекции".
Ученый предложил автоматизировать этот процесс, чтобы человек оперативно узнавал об опасности. Для исследования берется кровь или слюна. Она отправляется в контейнер, где специальный щуп забирает ее на анализ. В мембране содержатся антитела коронавируса. Затем в течение нескольких минут идет реакция, в ходе которой образуется комплекс "антиген-антитело". Потом выдается результат.
Фильтр для легких
Работу начинали для борьбы с сезонной аллергией на пыльцу. Однако распространение коронавируса внесло коррективы. В результате разработчики представили универсальный шлем, который полезен и врачам, контактирующим с зараженными людьми. Конструкцию назвали "Венец-34".
Ученые изучили модели мотоциклетных шлемов и выяснили, что головной убор тяжелее 1700 граммов оказывает нагрузку на шейные мышцы. Готовый "Венец" распечатали на 3D-принтере. В итоге масса шлема составила 1,45 килограмма. Одним из первых испытателей стал младший научный сотрудник Илья Горелик. "Конечно, и обычная одежда может доставлять неудобство. Но в шлеме все же комфортно, дышится легко", - поделился Илья ощущениями.
Биологический тупик
Сразу после вспышки новой коронавирусной инфекции в Ухане начались исследования по идентификации вирусного агента и изучению реакции домашних животных на этот вирус.
"Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях. Так как вероятность возникновения реальных условий крайне низка", - заявил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексей Ермаков.
Супермозг ставит диагноз
Сейчас он проходит тестирование в клиниках Самарского государственного медицинского университета. Сервис создали в Институте инновационного развития медуниверситета.
Из-за выросшего объема исследований КТ во время пандемии нагрузка на врачей сильно увеличилась, поясняет необходимость разработки заведующий рентгеновским отделением вузовских клиник Павел Зельтер. А сервис эту нагрузку уменьшит и поможет установить более точный диагноз. "Мы обнаружили, что врачи по-разному оценивают поражение легких, - отметил Павел Зельтер. - А это очень важный момент, поскольку в дальнейшем клиницисты смотрят на этот процент и решают, насколько тяжелое состояние у пациента, улучшилось или ухудшилось оно".
Теперь объективно оценивать данные КТ медикам помогает искусственный интеллект. Программа анализирует снимки и выдает отчет. На разработку "софта" ушло более полугода. Для исследования использовали несколько сотен снимков пациентов - таким образом "обучали" нейронную сеть, чтобы она могла обрабатывать полученные в ходе исследования данные.
Новая система позволяет поставить диагноз за десять минут с точностью почти 92 процента. Тогда как при стандартном анализе снимков КТ у доктора на постановку диагноза может уйти до получаса.
Нейронную сеть можно будет использовать в разных медучреждениях - программу достаточно установить на компьютер врача. И если пока искусственный интеллект анализирует только КТ-снимки, то в планах ученых расширить его функции для работы на рентгене.