Ученые не сидели сложа руки во время коронавирусных ограничений. Пандемия помогла им придумать изобретения, которые станут полезными для многих людей. Корреспонденты "РГ" в регионах собрали самые интересные примеры неожиданных открытий.

Сделай анализ сам

Пермские ученые разработали модель прибора, способного обнаружить 12 видов коронавирусов. Главное - экспресс-анализ человек может сделать сам в домашних условиях.

С помощью прибора можно за пять минут определить наличие инфекции в организме человека и животных, уверяет доктор технических наук из Пермского политехнического университета Сергей Костарев. "Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, - поясняет он, - поэтому появляются их новые штаммы. Сегодня важно ускорить процесс выявления инфицированных людей, чтобы сократить распространение инфекции".

Ученый предложил автоматизировать этот процесс, чтобы человек оперативно узнавал об опасности. Для исследования берется кровь или слюна. Она отправляется в контейнер, где специальный щуп забирает ее на анализ. В мембране содержатся антитела коронавируса. Затем в течение нескольких минут идет реакция, в ходе которой образуется комплекс "антиген-антитело". Потом выдается результат.