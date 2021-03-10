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Рубрика: Культура

Онлайн-программу "Золотой маски" откроет "Идиот" новосибирского театра "Старый дом"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Спектакль "Идиот" новосибирского театра "Старый дом", получивший рекордные 11 номинаций, в среду, 10 марта, открыл онлайн-программу "Золотой Маски". Кроме того, на "Рамблере", мультимедийном сервисе Okko и в соцсетях пройдут трансляции еще трех спектаклей, отмеченных экспертами национальной театральной премии. Накануне старта показов главный режиссер "Старого дома" Андрей Прикотенко рассказал "РГ", почему Новосибирск остается одной из театральных столиц страны и как спектакль "Идиот" соотносится с романом Достоевского.
Андрей Прикотенко Фото: Ольга Матвеева / Театр "Старый дом"

Вас не смущает сам формат открывшейся программы "Золотой маски" - онлайн? Куда ни повернись, теперь кругом "онлайн". Многим это кажется совсем не равноценным тому, что видят и чувствуют зрители на "живом" спектакле, не на экране…

Андрей Прикотенко: Сейчас важно, что онлайн-трансляции значительно расширяют аудиторию. Знаете, после того, как "Старый дом" поучаствовал в фестивале петербургской премии "Прорыв", с которого велась онлайн-трансляция, число наших зрителей и узнаваемость театра возросли в разы. И мы всерьез задумались над тем, чтобы развивать это направление, да и пандемийный год способствовал этому. Сейчас формируем специальную программу, связанную с онлайн-форматом.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
"Золотая Маска" online: какие спектакли фестиваля покажут в трансляции

Нашему театру тесно в старом здании, в планах - построить новое. И в нем обязательно будет пространство для работы в онлайн-формате. Это важно для всех, кто работает с аудиторией. И нынешняя "Золотая Маска" для нас событие волнительное - как для любого театра, приезжающего в Москву - российскую "театральную Мекку". Фестиваль дает возможность показать себя другой аудитории - это всегда интересно.

Вы же руководили русской драмой в Риге. Потом перебрались в Сибирь. Если Москва, вы говорите, "театральная Мекка", то какое место на этой карте занимает, по-вашему, Новосибирск - не далеко ли отсюда до столицы?

Андрей Прикотенко: Совсем нет. В целом театральные процессы выглядят сегодня так, что на Новосибирск все больше и больше смещается акцент с Москвы и уж точно с Петербурга. Постепенно он становится не одним из, а российской театральной столицей. Здесь сильные театральные традиции, удивительные театры, потрясающие артисты, сильные режиссеры. Есть театры, которые давно и прочно держат лидерство. Из драматических - "Красный факел", "Глобус". А теперь и мы. "Старый дом", помимо репертуара, делает концерты, проводит фестивали.

В столице Сибири невероятная жизнь, интенсивная, творческая. И во всем ощущается переселенческая волна, которая по своей или не по своей воле привела сюда предыдущие поколения. От нее до сих пор идет невероятный всплеск жизненной энергии.

Ваш "Идиот" идет четыре часа. Если говорить честно, не все читатели осиливают длинный и сложный роман Достоевского. А тут спектакль - легко ли высидеть. Ваша постановка рассчитана на специальных, подготовленных зрителей?

Андрей Прикотенко: Бояться нашего спектакля точно не стоит. Во-первых, герои Достоевского перенесены в нашу реальность, в наше столь интересное время. Во-вторых, "Старый дом" - один из лучших театров, самая лучшая труппа в России. Не только для меня - так многие критики и эксперты говорят. Некоторые даже сочли, что в нашей постановке сюжет прозрачнее и понятней, чем в самом романе. Сам факт шести актерских номинаций на "Золотую Маску" говорит о том, что спектакль надо смотреть. Возможно, зрителям после него даже захочется перечитать или впервые открыть это произведение.

Фото: Валерий Мясников
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Среди зрительских откликов на ваш спектакль были такие: он о безысходности, о безразличии общества к человеку, который становится жертвой… Это так?

Андрей Прикотенко: Вы говорите о личных впечатлениях. Для одного будет актуально это, для другого - не обязательно все сведется к безысходности. Разве история Иисуса Христа - про безысходность? А его же убили, распяли… Так примерно и с "Идиотом" Достоевского - все глубже.

Кто-то считает, что в нашем спектакле на первом плане судьба Настасьи Филипповны (актриса Альбина Лозовая тоже номинирована на "Золотую Маску" - Ред.). Мне кажется, Настасья Филипповна - наша большая победа, но это не означает, что она тут главная фигура. Лично для меня акценты не сместились, наоборот, внятность ее делает понятнее Льва Николаевича Мышкина. Он и остается для меня главным, он и есть смысловой центр.

Фото: Фрол Подлесный / Театр "Старый дом"

Актеров не очень выбил из колеи прошедший пандемийный год? Как театр вообще его пережил?

Андрей Прикотенко: Нет, наши артисты онлайн активно поддерживали зрителей, не давали им заскучать: мы очень активно использовали платформу zoom. Все было очень насыщенно, времени не теряли. Выпустили спектакли "Петерс" по рассказу Татьяны Толстой и "Люблюнемогу". А сейчас у меня ощущение, что пандемия уже ушла на второй план, все активно побежали. Есть гастрольные планы - везем "Идиота" и "Петерса" в Москву, потом на фестивали в Псков, Воронеж, Екатеринбург. В мае должна состояться премьера, пока решается вопрос об авторских правах, не могу объявить название. В сентябре выпустим "Анну Каренину". Есть задумка открыть в новосибирском Академгородке центр, который бы разрабатывал современные интернет-технологии для театра…

А чем важны для современного театра фестивали?

Фото: Предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана
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Андрей Прикотенко: Они необходимы жизненно. У "Старого дома" был успешный опыт проведения первого международного театрального фестиваля "Хаос", который собирает в своей афише спектакли актуального искусства. Те тренды, без которых невозможно говорить о реальности нового театра. Осенью этого года мы повторим фестиваль. Уже известна программа. Зарубежные театры по понятным причинам пока не ждем. Но лучшие постановки Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска приедут… Есть еще проект "Дисциплина", который мы называем фабрикой нарративного театра. Создаем увлекательные пьесы о сегодняшней жизни, проводим публичные читки, выбираем тексты, лучшие - ставим на сцене театра.

Вообще, почему бы Новосибирску не стать Сибирским Авиньоном, куда бы стекались туристические, культурно-театральные потоки. Для этого у нас все есть. И расположены мы - как раз между Востоком и Западом.

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