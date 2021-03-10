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10.03.2021 19:35
Рубрика: Власть

Техосмотр в коридоре

Сенатор предложил установить границы стоимости диагностики машин
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Установить базовый, а также минимальный и максимальный размер платы за техосмотр предлагает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Разработанный им законопроект (есть в распоряжении редакции) сенатор направил в Росаккредитацию для согласования. Ведь помимо требований к тарифу, в этом документе предлагается забрать у Российского союза автостраховщиков полномочия по аккредитации операторов ТО, а у Госавтоинспекции - полномочия по контролю и надзору за техосмотром. Все эти полномочия предлагается передать Росаккредитации.
Техосмотру снова предлагают поменять контролера. Фото: РИА Новости Техосмотру снова предлагают поменять контролера. Фото: РИА Новости
Техосмотру снова предлагают поменять контролера. Фото: РИА Новости

Согласно этому законопроекту, федеральный орган исполнительной власти будет устанавливать методику расчета базового, минимального и максимального пределов платы за техосмотр. Он же будет устанавливать правила применения этих ценовых пределов, а также устанавливать эти значения в регионах.

Фото: Елена Пальм / ТАСС
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Поясним, как происходит это сегодня. ФАС разрабатывает методику расчета. В соответствии с ней, региональные власти устанавливают свои тарифы на техосмотр.

Сейчас во многих регионах тарифы установлены крайне низкие. Сумма в 300 рублей за техосмотр не окупает даже время работы эксперта. Новую методику ФАС должен был подготовить к 1 марта. Но пока ее нет. Операторы работают по старым ценам. Хотя в некоторых регионах тариф скорректировали.

Накануне старта реформы техосмотра не раз обсуждалось, нужна или не нужна минимальная планка. Дело в том, что при проведении тендеров на техосмотр недобросовестные операторы заявляли стоимость диагностической карты 1 рубль. Понятно, что никакого реального осмотра они за эти деньги не проводили. Просто печатали на бумаге и продавали диагностические карты. Минимальная стоимость должна была отсечь таких игроков.

Но после реформы начала техосмотра, когда машина должна в обязательном порядке приехать на пункт ТО, потому что ее должны сфотографировать и передать в информационную систему фото с координатами места и временем съемки, с установленной пропускной способностью пунктов, с жестким контролем за их деятельностью со стороны ГИБДД, выиграть тендер за рубль стало экономически невыгодно. Поэтому необходимость в нижней планке отпала сама собой.

Фото: rosshelen / iStock
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В ФАС, кстати, не раз говорили, что они физически не могут рассчитать минимальный или максимальный тариф. Они могут предложить методику расчета, согласно которой получится справедливый тариф. А минимальные и максимальные значения не рассчитываются, а устанавливаются.

"Законопроектом предлагается передать полномочия по аккредитации операторов технического осмотра по ведению реестра операторов технического осмотра от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации, так как она является специальным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по аккредитации. Кроме этого Росаккредитации передаются полномочия по осуществлению контроля за деятельностью операторов технического осмотра. Это позволит исключить коррупционную составляющую в системе проведения технического осмотра, усилит государственный контроль основных процессов, связанных с проведением технического осмотра и эксплуатацией транспортных средств, позволит также снизить уровень аварийности с участием технически неисправных транспортных средств, особенно легковых автомобилей и мотоциклов", - говорится в пояснительной записке.

Контроль за деятельностью операторов техосмотра закреплен в законе о полиции. Этот контроль осуществляет Госавтоинспекция

Споры о том, чтобы передать аккредитацию от РСА в федеральный орган, тоже довольно старые. Однако никто из федеральных органов не захотел взвалить на себя такую обузу. Что же касается контроля за их деятельностью, то он закреплен в законе о полиции. Этот контроль осуществляет ГИБДД. Вряд ли у Росаккредитации найдется столько ресурсов, чтобы в постоянном режиме мониторить деятельность операторов ТО. Да еще и проводить контрольные закупки диагностических карт - этим правом также наделили Госавтоинспекцию.

Что же касается коррупции, то в ныне действующей формуле она невозможна. Если оператор техосмотра закрывает глаза на неисправности и оформляет диагностическую карту за отдельную плату, - это бизнес и его личные риски. Он же не госслужащий. Коррупция процветала, когда именно сотрудники ГИБДД оформляли техосмотр. А сейчас только оператор, попавшийся на торговле диагностическими картами, может предлагать взятку инспектору. Но сделать это будет проблематично. Все документируется. В том числе основания для проверки оператора.

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