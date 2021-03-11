Для борьбы с беспилотниками придумана специальная ракета с сетью. При подлете к цели из устройства вылетает ловушка и захватывает дрон. Необычную разработку запатентовали сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики.

Как сообщают РИА Новости, ловец дронов состоит из ракеты с блоком наведения и специального контейнера со сверхпрочной сетью. Сам контейнер с ракетой может переносить один человек. Оператор ловит в прицел летящий беспилотник. Ракета благодаря блоку наведения долетает до дрона. Затем выбрасывается контейнер с сетью-ловушкой, к которой по углам прикреплены грузы. Они растягивают сеть и обеспечивают захват беспилотника. Устройство также оснащено блоком пеленгации. После того как дрон попал в сеть, он обездвиживается и падает на землю. Для смягчения удара ловец дронов может укомплектовываться небольшим куполом.

Пока новинка способна ловить не все беспилотники. Как рассказывают изобретатели, для захвата высокоскоростных дронов требуется догнать цель. А затем сверху с согласованной с целью скоростью "запустить" сеть-ловушку. Это пока очень затруднительно и затратно по времени. Быстролетящий дрон успеет скрыться, пока ракета подстраивается под его скорость. Но ученые со временем намерены решить и эту проблему.

Сейчас для ловца дронов готовят необходимую документацию. Запланированы создание и предварительные испытания опытных образцов. Работоспособность ракеты-ловушки подтверждена всеми расчетами.